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Hà Nội kiểm tra 5 phát hiện 4 cơ sở y tế tư nhân vi phạm

Thứ Năm, 18:48, 05/11/2026
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VOV.VN - Qua kiểm tra đột xuất 5 cơ sở hành nghề y tế tư nhân hành nghề y dược tại xã Cổ Đô, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện 4 cơ sở vi phạm, trong đó một nhà thuốc bị đề xuất xử phạt 16 triệu đồng.

Ngày 5/11, Công an Hà Nội cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành xã Cổ Đô vừa kiểm tra đột xuất 5 cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập, phát hiện 4 cơ sở có vi phạm.

Trước đó, Công an xã Cổ Đô đã tham mưu UBND xã ban hành Quyết định số 1950/QĐ-UBND về kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập; đồng thời thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Văn hóa - Xã hội, Trạm Y tế và Công an xã.

Từ ngày 20/10/2026 đến nay, đoàn đã kiểm tra đột xuất 5 cơ sở, gồm 2 nhà thuốc và 3 phòng khám chuyên khoa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 cơ sở, đồng thời tuyên truyền quy định pháp luật và yêu cầu khắc phục những tồn tại.

Đến ngày 3/11/2026, đoàn kiểm tra đã xác minh, hoàn thiện hồ sơ và đề xuất Chủ tịch UBND xã xử phạt một nhà thuốc 16 triệu đồng với 2 hành vi vi phạm.

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Đoàn kiểm tra liên ngành xã Cổ Đô kiểm tra hoạt động tại một cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn.

Cụ thể, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở vắng mặt trong thời gian hoạt động, vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 52 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, nhà thuốc còn để lẫn sản phẩm không phải là thuốc với thuốc trong trường hợp kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế. Hành vi này vi phạm Điểm b, Khoản 2, Điều 59 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP.

Hiện đoàn kiểm tra liên ngành xã Cổ Đô đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý đối với 3 cơ sở còn lại có vi phạm theo quy định.

Việc kiểm tra nhằm chấn chỉnh hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn và quyền lợi của người dân khi sử dụng dịch vụ y tế.

Danh Thiết/VOV.VN
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