Hà Nội lắp màn hình LED phục vụ người dân theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về lắp đặt màn hình LED và hệ thống loa truyền thanh phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa. Nguồn: hanoi.gov.vn

Đáp ứng nhu cầu của người dân theo dõi trực tiếp lễ diễu binh diễu hành

Việc lắp đặt hệ thống màn hình LED và loa truyền thanh nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành của đông đảo Nhân dân và du khách tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phát huy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp Nhân dân, đồng thời góp phần giảm tải áp lực về người và phương tiện tập trung về khu vực trung tâm tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

Hệ thống trang thiết bị được lắp đặt phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn vận hành, đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh trong điều kiện thời tiết ngoài trời, đồng thời tuân thủ quy định về an ninh thông tin, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Tất cả vị trí lắp đặt phải được khảo sát về địa điểm nhằm đảm bảo về điều kiện địa hình, hệ thống điện, tín hiệu, đường truyền; không che khuất biển báo giao thông hoặc ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Màn hình phải có độ sáng phù hợp, nội dung phát hình phong phú, bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương và Thành phố, gồm: chương trình truyền hình trực tiếp, phóng sự tư liệu lịch sử, video clip cổ động, các hình ảnh luyện tập và hợp luyện của các lực lượng, các bài hát truyền thống, phóng sự đặc biệt quảng bá Thủ đô, đất nước.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ lắp đặt 14 màn hình LED tại 11 điểm thuộc 3 tuyến diễu binh, diễu hành; 7 màn hình LED tại 6 điểm cửa ngõ Thủ đô. 136 màn hình LED tại các điểm công cộng do chính quyền cơ sở bố trí. Ưu tiên sử dụng cơ sở vật chất, màn hình có sẵn ở trụ sở các cơ quan, nhà văn hoá, trường học, sân vận động…

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ huy động 127 màn hình LED đang hoạt động do các doanh nghiệp quản lý, vận hành trên địa bàn Thành phố thực hiện phát hình nội dung cổ động, truyền thông về sự kiện.

Thời gian hoàn thành lắp đặt màn hình LED chậm nhất trước ngày 27/8/2025; thời gian vận hành từ ngày 28/8 đến hết ngày 2/9/2025; sau khi kết thúc sự kiện, toàn bộ hệ thống sẽ được tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng nguyên trạng trước ngày 4/9/2025.

Đối với hệ thống loa truyền thanh, toàn bộ hệ thống sẽ được trang bị theo hình thức thuê thiết bị, không đặt yêu cầu về tái sử dụng sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Hệ thống loa truyền thanh phục vụ phát các nội dung theo kịch bản điều hành của Ban Tổ chức (hiệu lệnh, nhạc hành khúc, nhạc nghi lễ) đồng bộ trên toàn tuyến diễu binh, diễu hành với tổng chiều dài dự kiến khoảng 10km.

Tuyến đường được chia thành 200 đoạn, mỗi đoạn có khoảng cách từ 30m - 50m và bố trí từ 1 đến 2 loa, được treo trên cột điện hoặc cột chiếu sáng độ cao từ 3,5 đến 4,5 mét, tổng cộng khoảng 400 loa, bảo đảm độ phủ âm thanh đồng đều. Mỗi tuyến bố trí từ 2 đến 3 điểm nút (node), mỗi node bao gồm 01 switch quang, bộ điều khiển âm thanh và âm ly.

Tín hiệu tổng được lấy từ Quảng trường Ba Đình, sử dụng đường truyền cáp quang (2 đường chính và dự phòng) được truyền tới các node. Đường truyền quang bảo đảm tín hiệu cấp tới các node có chất lượng tốt nhất, độ trễ thấp. Đường truyền tín hiệu truyền thẳng từ nguồn phát tới từng node nên bảo đảm 1 đường truyền cho 1 node có sự cố thì các node khác vẫn hoạt động bình thường. Các node được lắp đặt trong nhà, có nguồn điện lưới và sử dụng UPS để bảo đảm thiết bị hoạt động liên tục khi có sự cố về nguồn điện. Tại các node có kỹ thuật trực 24/7 bảo đảm hệ thống hoạt động liên tục.

Loa được gắn trên các cột thép hoặc treo trên cột điện, cột chiếu sáng chắc chắn, chịu được gió mạnh và mưa. Độ bền cơ học của các giá đỡ và cột loa phải được kiểm tra trước khi lắp đặt. Cường độ âm thanh (SPL) tại các điểm cách loa 10m, 50m, 100m bảo đảm mức âm thanh từ 80-90 dB, phù hợp cho sự kiện ngoài trời. Các dây cáp được cố định gọn gàng, chắc chắn, sử dụng ống dẫn cáp chống cháy và chống nước.

Thời gian hoàn thành lắp đặt hệ thống loa chậm nhất trước ngày 20/8/2025; thời gian tiến hành thử nghiệm đồng bộ hệ thống, kiểm tra chất lượng âm thanh và hiệu ứng vận hành từ ngày 20/8 đến ngày 30/8/2025; thời gian vận hành chính thức vào ngày 2/9/2025; trước ngày 7/9/2025 sẽ tháo dỡ toàn bộ sau khi kết thúc sự kiện, trả mặt bằng nguyên trạng.

Theo kế hoạch, Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tổng thể và phối hợp triển khai thực hiện lắp đặt, quản lý, vận hành hệ thống màn hình LED, loa truyền thanh phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xây dựng kịch bản nội dung phát sóng, theo dõi, kiểm tra tiến độ và chất lượng thực hiện; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thành phố; hướng dẫn các phường, xã tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương.

Các sở, ngành, đơn vị thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp triển khai các nội dung liên quan, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch của UBND thành phố.

UBND 126 xã, phường tổ chức khảo sát, lựa chọn và bố trí mặt bằng lắp đặt màn hình LED trên địa bàn quản lý theo phương án được phê duyệt phục vụ người dân và du khách; xây dựng, tổ chức các hoạt động văn hóa, tuyên truyền và đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, các điều kiện hậu cần phục vụ Nhân dân đến theo dõi tại các điểm lắp đặt trên địa bàn quản lý.

Hỗ trợ Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội về địa điểm cũng như lắp đặt phòng điều khiển thực hiện vận hành kỹ thuật hệ thống loa truyền thanh dọc tuyến diễu binh, diễu hành; bố trí lực lượng y tế cơ sở, đảm bảo điều kiện sơ cấp cứu và vệ sinh dịch tễ tại các khu vực tập trung đông người theo dõi sự kiện.