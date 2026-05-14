Hà Nội lấy ý kiến cho thuê vỉa hè để kinh doanh, mức phí cao nhất 45.000 đồng/m2

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định thí điểm thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo dự thảo Nghị quyết, việc sử dụng lòng đường, vỉa hè vào các mục đích ngoài giao thông khác được quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này.

Về nguyên tắc áp dụng, theo dự thảo, việc thí điểm thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm phải tuân thủ các nguyên tắc bao gồm: Các nguyên tắc được quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Lòng đường, vỉa hè có mục đích sử dụng chính là phục vụ giao thông. Việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông chỉ được thực hiện sau khi đã đáp ứng mục đích sử dụng chính của lòng đường, vỉa hè.

Việc thí điểm được thực hiện trên phần còn lại của vỉa hè (sau khi đã bố trí lối cho người đi bộ, bố trí hạ tầng kỹ thuật đô thị, bố trí trông giữ phương tiện giao thông trên vỉa hè) tiếp giáp nhà ở, công trình tại tuyến phố được cho phép thí điểm thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm.

Việc thực hiện thí điểm không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của hộ gia đình, chủ công trình trên tuyến phố, không làm ảnh hưởng quá trình lưu thông của người đi bộ trên vỉa hè, không làm ảnh hưởng đến các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đô thị trên vỉa hè.

Việc thực hiện thí điểm phải đảm bảo kết hợp hài hòa giữa vấn đề dân sinh với việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, quản lý đô thị tại khu vực. Trường hợp có xung đột lợi ích giữa việc thực hiện thí điểm với việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, quản lý đô thị tại khu vực thì ưu tiên việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, quản lý đô thị.

Việc thực hiện thí điểm được thực hiện theo lộ trình, theo các giai đoạn, bắt đầu từ trung tâm Thành phố trở ra. Giai đoạn sau chỉ được triển khai sau khi đã tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện của giai đoạn trước.

Tuyến phố chỉ được thực hiện thí điểm khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định. Việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép, chấp thuận.

Việc thực hiện thí điểm được kiểm tra, giám sát chặt chẽ đảm bảo đúng mục tiêu, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại khu vực có tuyến phố được thực hiện thí điểm.

Khuyến khích áp dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè được thực hiện thí điểm.

Tuyến phố được thí điểm thực hiện việc cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm phải đáp ứng các tiêu chí: Tuyến phố không thuộc phạm vi bảo tồn di tích lịch sử văn hóa; Không có điểm ùn tắc giao thông, điểm đen về tai nạn giao thông tại tuyến phố.

Có chiều rộng vỉa hè (tính theo 1 bên) từ 3m trở lên, đồng thời đảm bảo vỉa hè sau khi bố trí lối đi cho người đi bộ (rộng tối thiểu 1,5m), bố trí cho các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đô thị, các mục đích giao thông thì vẫn còn một phần diện tích để sử dụng tạm thời cho việc kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm.

Bên cạnh đó, tuyến phố cho thuê phải có kết cấu vỉa hè đảm bảo ổn định, đã hoàn chỉnh theo thiết kế được duyệt; Có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế đô thị, kinh tế đêm; Có ít nhất 50% tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh có quyền sử dụng nhà ở, công trình xây dựng tại tuyến phố đồng thuận việc thực hiện thí điểm; được Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định cho phép thực hiện thí điểm.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề xuất việc thực hiện thí điểm được thực hiện theo 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam; Giai đoạn 2 tại mốt số tuyến phố thuộc các phường trong khu vực Vành đai 1; Giai đoạn 3: tại mốt số tuyến phố thuộc các phường trong khu vực Vành đai 3.

Về mức phí cho thuê, dự thảo Nghị quyết quy định phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm được xác định theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành một số Quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Mức phí cho thuê vỉa hè quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội.

Về kết quả của việc thực hiện thí điểm, theo Sở Xây dựng Hà Nội (đơn vị soạn thảo) sẽ tạo không gian cho tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có điều kiện mở rộng kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực; Hạn chế tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trái phép để kinh doanh, buôn bán.

Bên cạnh đó sẽ phát huy tối đa chức năng sử dụng của vỉa hè trên cơ sở vẫn đảm bảo duy trì các chức năng chính của vỉa hè phục vụ mục đích giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. và tạo tiền đề để kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị gửi ý kiến góp ý về Sở trước ngày 21/5/2026 để tổng hợp, hoàn thiện, thực hiện các bước tiếp theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.