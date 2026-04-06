Hà Nội: Nhiều tiết học đầu tuần được lựa chọn là “tiết học an toàn giao thông”

Sáng 6/4/2026, tại Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Đội CSGT đường bộ số 5 phối hợp Công an phường Bồ Đề và Công ty Honda Việt Nam tổ chức tuyên truyền TTATGT và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho khoảng 850 học sinh.

Tiết học an toàn giao thông tại trường THPT Nguyễn Gia Thiều

Phát biểu tại tiết học, bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh luôn được nhà trường và các cơ quan chức năng quan tâm, phối hợp chặt chẽ.

Việc lựa chọn tiết học đầu tiên của tuần học để tổ chức tuyên truyền không chỉ giúp học sinh dễ tiếp thu mà còn góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật một cách thường xuyên, liên tục.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được báo cáo viên phổ biến các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến lứa tuổi học sinh khi tham gia giao thông; đồng thời được hướng dẫn nhận diện các tình huống nguy hiểm, kỹ năng xử lý khi tham gia giao thông an toàn.

Báo cáo viên Phòng CSGT phổ biến Luật TTATGT đối với lứa tuổi học sinh

Bên cạnh đó, học sinh còn được hướng dẫn thao tác sử dụng và kỹ năng điều khiển xe gắn máy, xe máy điện - những phương tiện phổ biến hiện nay đối với lứa tuổi học sinh; thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách và tham gia giao thông an toàn.

Cũng trong sáng cùng ngày, tại xã Phú Cát, Hưng Đạo, Đội CSGT đường bộ số 11 phối hợp Công an xã và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh THCS, THPT.

Công an phường Bồ Đề và đơn vị đồng hành hướng dẫn học sinh điều khiển xe máy điện

Đối với học sinh THCS, lực lượng chức năng tập trung hướng dẫn những quy định cơ bản về bảo đảm an toàn giao thông; cách nhận biết, phân biệt các loại phương tiện phù hợp với độ tuổi; các quy tắc tham gia giao thông an toàn, nhận diện biển báo giao thông thông dụng và việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy.

Chương trình được diễn ra với nhiều hình thức trực quan, giúp các em học sinh dễ tiếp thu kiến thức.

Đối với học sinh THPT, nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về điều kiện điều khiển xe gắn máy, xe máy điện; các quy tắc tham gia giao thông an toàn; đồng thời nhấn mạnh các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện…

Hơn 600 học sinh trường THCS Tân Hoà (xã Hưng Đạo) tham gia buổi tuyên truyền an toàn giao thông, sáng Thứ 2 đầu tuần.

Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động của “tiết học an toàn giao thông”

Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức dưới nhiều hình thức trực quan, sinh động như thuyết trình kết hợp trình chiếu video, phát tờ rơi, đặt câu hỏi tương tác và hướng dẫn thực hành, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và chủ động chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.