UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng và UBND các phường, xã về việc rà soát, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu vực dân cư, cải thiện môi trường sống, đảm bảo sức khỏe của Nhân dân.

Theo nội dung văn bản, hoa sữa là một trong những nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội, góp phần tạo nên bản sắc đô thị Thủ đô. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố, việc trồng hoa sữa với mật độ dày, tập trung đã gây mùi hương quá nồng vào mùa hoa nở, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và chất lượng môi trường sống của người dân.

Hà Nội rà soát, dịch chuyển bớt cây hoa sữa để đảm bảo sức khỏe người dân

Tiếp thu ý kiến phản ánh của công dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng có ý kiến chỉ đạo giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của Nhân dân; nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa đến các vị trí phù hợp, trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế, bảo đảm cảnh quan, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh Thành phố theo Đề án đã được phê duyệt; cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân, đồng thời gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội cũng vừa phê duyệt đề án quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước.

Theo đề án, Hà Nội hiện có hơn 1.000 tuyến đường, phố với nhiều loài cây xanh. Việc trồng xen kẽ nhiều loài trên cùng tuyến phố khiến cảnh quan thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho công tác chăm sóc, cắt tỉa và quản lý.

Để khắc phục, thành phố đề xuất tiêu chí danh mục cây xanh bảo đảm nguyên tắc hạn chế tối đa sự đa dạng chủng loại cây trên một tuyến phố nhằm tăng tính đồng bộ, thẩm mỹ và thuận lợi trong công tác quản lý, duy tu, du trì.

Nguyên tắc lựa chọn cây chủ đạo theo tuyến được xác định mỗi tuyến phố/đường xác định một loài cây chủ đạo, một bản sắc cảnh quan (trong trường hợp đặc thù có thể tối đa 2 loài), thống nhất về chủng loại, chiều cao, tán cây và nhịp trồng.

Cây chủ đạo đóng vai trò nhận diện cảnh quan của tuyến phố, tạo hình ảnh liên tục, rõ ràng và dễ ghi nhớ. Nguyên tắc hạn chế trồng xen nhiều loài cây bóng mát khác nhau trên cùng một tuyến phố.

Đề án yêu cầu không bổ sung tùy tiện các loài cây ngoài danh mục đã được xác định cho tuyến phố, trừ các trường hợp đặc biệt được cơ quan chuyên môn chấp thuận.

Trên một tuyến phố, cây xanh được tổ chức theo cấu trúc tầng bậc thống nhất: tầng cao là cây bóng mát chủ đạo còn tầng trung và thấp là cây bụi, thảm cỏ, cây trang trí bổ trợ.

Đề án cũng chia các tuyến phố chính ở khu vực trung tâm Hà Nội thành 6 nhóm cảnh quan, với định hướng lựa chọn cây cụ thể.