Hà Nội rà soát lao động tự do, cố gắng hỗ trợ trong thời gian sớm nhất

Trong 2 ngày 29 và 30/4, toàn thành phố Hà Nội tiến hành chi trả tiền hỗ trợ từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

Với nhóm đối tượng lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động và nhóm lao động tự do sẽ tiến hành rà soát lại một lần nữa, cố gắng chi trả trong thời gian sớm nhất sau kỳ nghỉ lễ. Phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Dân, Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội về nội dung này.

Người dân phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy nhận hỗ trợ sáng 30/4

PV: Thưa ông, theo thống kê, nhóm đối tượng là lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người không có giao kết hợp đồng lao động có tổng số là hơn 925.000 người. Đây là nhóm đông nhất và gặp nhiều vướng mắc nhất. Vậy, thành phố sẽ gỡ vướng như thế nào để có thể hỗ trợ nhóm này trong thời gian sớm nhất?



Ông Nguyễn Hồng Dân: Hiện Hà Nội khó khăn nhất là nhóm không có giao kết hợp đồng lao động, tức là nhóm lao động tự do, cần phải có sự rà soát cụ thể. Có thể Hà Nội sẽ cho hưởng trước 6 nhóm ngành nghề theo Quyết định 15. Còn nhóm ngành nghề đề xuất bổ sung sau sẽ tính toán sau. Tổng thể ngoài 4 đối tượng cho hưởng trước, các nhóm đối tượng người lao động còn lại sẽ chi trả vào đầu tháng 5.

Hiện các quận, huyện đang rà soát lại nhưng số liệu chưa chính thức. Bởi vì trên địa bàn Hà Nội có gần 300 nghìn doanh nghiệp đăng kí đang hoạt động. Do đó, việc rà soát, khảo sát từng doanh nghiệp để xem doanh nghiệp nào cho lao động nghỉ việc thì cần phải có thời gian, làm sao không bỏ sót đối tượng. Vấn đề này ở Hà Nội khác với các tỉnh khác do số lao động đông hơn nên thời gian sẽ chậm hơn một chút.

PV: Mặc dù biết rằng người lao động thất nghiệp đang rất cần hỗ trợ nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu là công khai, minh bạch, đúng người, đúng đối tượng. Vậy Hà Nội đang triển khai Quyết định 15 như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Hồng Dân: Sau khi các Sở tham mưu UBND thành phố thì thành phố đã ban hành một Quyết định tương tự như Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi ban hành xong, các doanh nghiệp có trách nhiệm lập danh sách người lao động gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện, có danh sách rồi thì sẽ tiến hành thực hiện ngay, không để chậm trễ.

PV: Còn đối với nhóm lao động tự do là nhóm khó khăn nhất bởi do tổ trưởng các tổ dân phố đưa danh sách lên, có thể xảy ra sai sót. Việc rà soát danh sách này như thế nào để chính xác, không bỏ sót đối tượng?

Ông Nguyễn Hồng Dân: Có rất nhiều người dân sống trên địa bàn KT3, KT4. Trong Quyết định 15 nêu rõ phải có nơi cư trú hợp pháp. Nếu anh hộ khẩu ở Nghệ An, ra Hà Nội làm ăn thì anh phải có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật, phải được công an phường sở tại hoặc xã sở tại phát cho sổ đăng ký tạm trú. Nếu không có điều kiện này sẽ không được hỗ trợ theo quy định.

Khi người lao động có giấy đề nghị được hưởng chế độ, thành phố hướng dẫn các quận, huyện chỉ đạo các xã, phường thành lập một hội đồng xét duyệt do Chủ tịch UBND cấp xã làm Chủ tịch hội đồng. Các thành viên bao gồm Mặt trận tổ quốc và một số ngành đoàn thể, trưởng thôn hoặc tổ trưởng dân phố là thành viên của Hội đồng xét duyệt. Hội đồng này có trách nhiệm rà soát, thẩm định chi tiết, cụ thể theo những tiêu chí, điều kiện đặt ra có đảm bảo không. Sau đó niêm yết danh sách công khai ở UBND xã, phường, bản tin ở các tổ dân phố, khu dân cư. Sau 2 ngày theo quy định tại Quyết định 15, nếu không có ý kiến gì thì Chủ tịch UBND cấp xã lập danh sách gửi UBND cấp quận, huyện lập danh sách chi trả.

Bên cạnh đó, Mặt trận tổ quốc các cấp đang thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp, giám sát, bắt đầu từ khâu rà soát cho đến các bước, các quy trình đến khâu cuối cùng là khâu thực hiện chi trả, xem việc rà soát có đúng đối tượng không, có kịp thời chi trả hay không, đúng theo Quyết định 15 hay không. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố sẽ thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện chính sách này ở 30 quận, huyện, thị xã và tại các xã, phường, thị trấn làm sao đảm bảo thực hiện đúng.

PV: Xin cảm ơn ông!