Hà Nội sẽ tháo rào chắn hàng loạt lô cốt trước 30/4

Theo ông Võ Phương Nam, Phó phòng công nghệ và quản lý hệ thống, Trung tâm hạ tầng kỹ thuật TP. Hà Nội, hiện Trung tâm hạ tầng kỹ thuật TP. Hà Nội đang triển khai dự án chống ống ngục cục bộ trên 5 tuyến phố.

Cụ thể, phố Nguyễn Trãi, đoạn ngã 3 Giáp Nhất đến ngã 3 Cự Lộc đang rào chắn cố định 24/24. Để rút ngắn thời gian thi công, đơn vị đã bố trí 2 mũi thi công dọc tuyến theo hình thức cuốn chiếu từng phân đoạn, bố trí làn đường còn lại rộng 15m để các phương tiện lưu thông.

Theo lãnh đạo Trung tâm hạ tầng kỹ thuật TP. Hà Nội, đối với tuyến Quang Trung - Tràng Thi hiện cũng đang triển khai thi công 2 mũi cố định, thi công cuốn chiếu, kết hợp rào tôn từng đoạn dài từ 5-10m. Đối với tuyến Lý Thường Kiệt thì hiện nay là đang triển khai một mũi thi công là đêm làm ngày lấp để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Rào chắn thi công dự án chống ống ngục cục bộ trên các tuyến phố Nguyễn Trãi, Quang Trung- Tràng Thi, Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ- Phan Chu Trinh sẽ hoàn thành và tháo rào chắn trước 30/4.

Đối với tuyến trục Lý Thái Tổ - Phan Chu Trinh, thiện cũng có hai mũi thi công và một mũi thi công đêm làm ngày lấp. Để phục vụ việc thi công, đơn vị đã thực hiện rào chắn cố định bằng rào tôn, kết hợp lưới B40 theo từng phân đoạn, chiều dài 60m, bề rộng rào chắn 7m trên đường Phan Chu Trinh. Bề rộng mặt đường còn lại trung bình từ 3,4 - 4,6m mỗi bên rào chắn để các phương tiện lưu thông.

Trong quá trình thi công này thì đơn vị có tính những cái việc điều chỉnh khung giờ thi công xong theo hướng là ưu tiên làm ban đêm và hoặc là ngoài giờ cao điểm để tránh ảnh hưởng đến người tham gia giao thông?

Trung tâm hạ tầng kỹ thuật TP. Hà Nội đã ưu tiên đối với các đoạn có rào chắn 24/24h đều yêu cầu đơn vị thực hiện các công đoạn đào đất, vận chuyển, lắp đặt cống vào ban đêm, còn ban ngày thì thực hiện công tác nội nghiệp, lấp và thực hiện các công đoạn khác phụ cho công tác thi công chính, để giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Với các công trình có rào chắn cố định, Trung tâm hạ tầng kỹ thuật TP. Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị thi công bố trí đầy đủ biển báo phân luồng theo quy định, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công tổ chức cắt cử người để phân luồng, hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông tại vị trí thi công.

Đề cập về các yêu cầu đối với đơn vị thi công để rút ngắn thời gian rào chắn, tạo điều kiện cho người tham gia giao thông, ông Võ Phương Nam cho biết: Theo giấy phép thi công, thời gian rào chắn được cấp phép đến hết 31/5/2026, nhưng Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP. Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị thi công đảm bảo công tác thực hiện rào chắn đúng theo các thông báo phân luồng của Sở Xây dựng Hà Nội, đồng thời đảm bảo đầy đủ máy móc, vật tư, vật liệu, tăng tiến độ thi công, đảm bảo thời gian thi công của tất cả các tuyến hoàn thành trước 30/4.

Cũng theo ông Võ Phương Nam, Trung tâm hạ tầng kỹ thuật TP. Hà Nội đã cử cán bộ cùng các chuyên gia giám sát 24/24, đảm bảo công tác giám sát thường xuyên, liên tục. “Đối với các nhà thầu không thực hiện đúng cam kết, không tuân thủ các biện pháp phân luồng giao thông của Sở Xây dựng Hà Nội thì Trung tâm sẽ kiến nghị thay nhà thầu khác”, ông Võ Phương Nam cho biết.