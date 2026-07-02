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VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn về phương án điều chỉnh, tăng cường các tuyến buýt phục vụ theo lộ trình thực hiện Đề án Vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_ha_noi_tang_cuong_xe_buyt_phuc_vu_lo_trinh_thuc_hien_de_an_vung_phat_thai_thap.m3u8
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Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ lộ trình thực hiện Đề án Vùng phát thải thấp
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2026-07/tiktok_ha_noi_tang_cuong_xe_buyt_phuc_vu_lo_trinh_thuc_hien_de_an_vung_phat_thai_thap.m3u8
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