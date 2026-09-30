Hà Nội thí điểm hỗ trợ đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký công văn số 4996 về việc chấp thuận chủ trương thí điểm mô hình hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Đối tượng thí điểm được thực hiện đối với trẻ em là công dân Việt Nam, sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ có đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội, có Giấy chứng sinh và thông tin, dữ liệu liên quan đầy đủ, thống nhất theo quy định của pháp luật.

Việc đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố; không thực hiện thí điểm đối với trường hợp mang thai hộ hoặc trường hợp có yếu tố đặc thù cần xác minh, giải quyết theo quy định riêng.

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Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa thống nhất hoặc phát sinh nội dung phức tạp: cán bộ tại điểm hỗ trợ chỉ hướng dẫn, phối hợp kiểm tra thông tin và thực hiện theo quy định; không tự xác định, xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ phải nêu rõ nội dung cần bổ sung, tránh để người dân phải đi lại, bổ sung nhiều lần do hướng dẫn chưa đầy đủ.

Việc hỗ trợ được thực hiện tại điểm hỗ trợ của Trung tâm Phục vụ hành chính công đặt tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; người dân đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được cán bộ hướng dẫn thao tác khi có nhu cầu.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện cấp Giấy chứng sinh và liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh điện tử theo quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, dữ liệu y tế do Bệnh viện tạo lập, cung cấp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ theo quy trình hiện hành; không thay thế cơ quan có thẩm quyền trong việc đăng ký và cấp Giấy khai sinh.

UBND cấp xã có thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, giải quyết đăng ký khai sinh và trả kết quả theo quy định; không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có thể khai thác hợp pháp trên hệ thống, trừ trường hợp cần bổ sung để bảo đảm điều kiện giải quyết hồ sơ.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu kết thúc thời gian thí điểm, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/12/2026

Báo cáo UBND Thành phố để xem xét, quyết định việc mở rộng phạm vi triển khai, cải tiến mô hình theo hướng tự động hóa, liên thông thủ tục nhằm hạn chế việc người dân phải khai báo thông tin nhiều lần; tham mưu cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ sở pháp lý, trong đó xem xét việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định, điều chỉnh thủ tục hành chính theo thẩm quyền và phù hợp với Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Thời gian thí điểm được thực hiện trong thời hạn 3 tháng cuối năm 2026.