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VOV.VN - Phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) sẽ xây dựng quảng trường phố đi bộ và cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng trước khu vực công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_ha_noi_xay_quang_truong_pho_di_bo_truoc_cong_vien_thong_nhat.m3u8
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Hà Nội xây quảng trường phố đi bộ trước công viên Thống Nhất
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2026-07/tiktok_ha_noi_xay_quang_truong_pho_di_bo_truoc_cong_vien_thong_nhat.m3u8
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