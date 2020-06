Hà Nội xét tuyển vào viên chức 2.034 giáo viên hợp đồng

Chiều 9/6, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà thông tin kế hoạch xét tuyển viên chức đối với giáo viên hợp đồng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 9/6/2020 phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch xét tuyển viên chức đối với giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.



Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà

Theo bà Hà, ngay sau kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2019, thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, UBND Thành phố đã giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tham mưu để triển khai xét đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước. Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, từ tháng 1-3/2020, Sở Nội vụ đã hướng dẫn các quận, huyện, thị xã triển khai rà soát các trường hợp đủ điều kiện, đồng thời, công khai 2.034 trường hợp đủ điều kiện.

Sở đã phối hợp, rà soát toàn bộ chỉ tiêu còn thiếu tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, kết quả cần tuyển 5.125 chỉ tiêu. Như vậy, số chỉ tiêu cần tuyển nhiều hơn số trường hợp đủ điều kiện xét tuyển. Tuy nhiên, ở một số môn cụ thể như giáo viên tiếng Anh tiểu học, Toán, Văn và tiếng Anh của cấp trung học cơ sở số giáo viên lại nhiều hơn số chỉ tiêu. Do vậy, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố cho bổ sung 224 chỉ tiêu từ quỹ biên chế dự trữ của Thành phố. Sau khi điều chỉnh, UBND Thành phố đã phê duyệt chỉ tiêu xét tuyển viên chức đối với 2.034 giáo viên hợp đồng. Tổng chỉ tiêu còn thiếu của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở là 5.349 chỉ tiêu.

Ngày mai (10/6), Sở Nội vụ sẽ triển khai tổ chức tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh. Để đảm bảo không có quá nhiều thí sinh đăng ký vào một chỉ tiêu, Sở sẽ công khai danh sách đăng ký vào cuối mỗi ngày, trên cơ sở đó, các thí sinh sẽ lựa chọn, đăng ký vào những chỉ tiêu phù hợp và không phải cạnh tranh. Trong vòng 1 tháng tiếp nhận, mỗi thí sinh được 2 lần thay đổi nguyện vọng đăng ký.



Dự kiến, ngày 12/7/2020, Sở sẽ công khai danh sách thí sinh dự xét tuyển; tiến hành kiểm tra hồ sơ trên phiếu đăng ký, xét lần 1 và xét thực hành, kiểm tra năng lực lần 2. Dự kiến, toàn bộ việc xét tuyển sẽ xong trước 31/7/2020. Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định việc xét tuyển sẽ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy đinh.



Theo bà Hà, số lượng giáo viên được xét tuyển là 2.034 chỉ tiêu. Tuy nhiên, câu chuyện "vướng" số chỉ tiêu còn thiếu được phân bổ về từng trường theo đúng định mức quy định nhưng thực tế nhiều trường số giáo viên ký hợp đồng lại nhiều hơn số chỉ tiêu biên chế của trường nếu số chỉ tiêu phù hợp với số giáo viên hợp đồng còn thiếu thì làm phương án không phải đăng ký nguyện vọng tức là ở trường nào xét ở trường đó.

Theo bà Hà, “chúng tôi đau đầu nhất đưa ra phương án các giáo viên trong diện xét tuyển có cơ hội. Hiện nay, để đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên hợp đồng nhà trường ký nhiều hơn chỉ tiêu nhiều hơn quy định nên dẫn đến phải đăng ký ở trường khác. Vì thế chúng tôi mới phải tổ chức xét tuyển thành phố còn nếu không sẽ trả về từng quận, huyện, từng trường làm theo quy định".

“Những chỉ tiêu còn thiếu giáo viên theo nguyện vọng giáo viên sẽ đăng ký về trường nào mà không thể tuyển xong phân về trường A hay B là trái quy định”, bà Hà nói./.