Hà Tĩnh ứng dụng Công dân số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường

Thứ Ba, 09:50, 17/03/2026
VOV.VN - Sáng ngày 17/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ công bố triển khai ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.

Ứng dụng i-HaTinh được đưa vào vận hành thử nghiệm theo Kế hoạch cấp bách về chuyển đổi số của tỉnh, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái số trên nền tảng di động. Thông qua ứng dụng, mỗi người dân có một “định danh số” để tương tác trực tiếp với cơ quan nhà nước và tiếp cận các dịch vụ, thông tin của chính quyền chỉ trên một ứng dụng duy nhất.

ha tinh ung dung cong dan so i-hatinh tich hop nen tang phan anh hien truong hinh anh 1
Lễ công bố triển khai ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.

Việc vận hành thí điểm i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường cũng gắn với quá trình thử nghiệm các nội dung giám sát, điều hành thông minh của chính quyền số, từng bước hình thành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh.

Trong giai đoạn đầu, nền tảng phản ánh hiện trường là chức năng trọng tâm của ứng dụng. Người dân có thể gửi phản ánh kèm hình ảnh, video và vị trí GPS để cơ quan chức năng nhanh chóng xác định và xử lý. Bên cạnh đó, người dân cũng có thể phản ánh trực tiếp qua Tổng đài 19009038; thông tin sẽ được cập nhật lên hệ thống và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

ha tinh ung dung cong dan so i-hatinh tich hop nen tang phan anh hien truong hinh anh 2
Hướng dẫn cài đặt úng dụng i-HaTinh.

Ứng dụng cho phép người dân theo dõi tiến độ xử lý phản ánh theo thời gian thực, biết cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết, đồng thời đánh giá mức độ hài lòng sau khi nhận kết quả. Hệ thống cũng gửi thông báo tự động khi có cập nhật mới hoặc thông tin khẩn cấp từ chính quyền.

Việc triển khai i-HaTinh đánh dấu bước tiến trong quá trình chuyển đổi số của tỉnh, góp phần tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước, đồng thời khai thác dữ liệu từ cộng đồng để hỗ trợ công tác quản lý, điều hành hiệu quả hơn.

Bá Thăng/VOV.VN
