Tóm tắt

VOV.VN - Hai căn nhà liền kề của cùng một chủ sở hữu trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) bất ngờ đổ sập trong quá trình tháo dỡ một căn nhà để cải tạo.



