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VOV.VN - Mưa dông kèm sét xảy ra chiều 22/7 tại xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã làm 2 cháu nhỏ tử vong và 1 người bị thương.
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https://vid.vov.vn/2026-07/3.hai-chau-be-tu-vong-do-set-danh-khi-cung-me-di-lam-nuong-o-dien-bien-l1.m3u8
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Hai cháu bé tử vong do sét đánh khi cùng mẹ đi làm nương ở Điện Biên
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2026-07/3.hai-chau-be-tu-vong-do-set-danh-khi-cung-me-di-lam-nuong-o-dien-bien-l1.m3u8
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