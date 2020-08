Hải Dương bỏ cách ly thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang

Trong 17 ngày thực hiện cách ly y tế, chính quyền địa phương và người dân thôn Tuyển Cử đã nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Toàn thôn không phát hiện thêm ca mắc bệnh mới, các trường hợp F1, F2 thuộc diện phải lấy mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính.

Thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã được dỡ bỏ lệnh cách ly trong sự vui mừng phấn khởi của hàng trăm người dân.

Trước đó, ngày 13/8, UBND tỉnh Hải Dương đã ra quyết định số 2326 giao UBND huyện Bình Giang tổ chức cách ly toàn bộ thôn Tuyển Cử gồm 253 hộ, 859 khẩu sau khi phát hiện ca bệnh số 867 dương tính với Covid-19.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định gia hạn thiết lập vùng cách ly y tế tại khu phố Ngô Quyền, TP Hải Dương để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế phải bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly. Thời gian áp dụng 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 28/8./.