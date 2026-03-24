Hai mẹ con tử vong trong vụ cháy quán cơm chay ở TP.HCM

Khuya 23/3, một vài người dân phát hiện lửa và khói bùng phát bên trong quán cơm chay đóng cửa ở đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa (khu vực quận Bình Tân cũ), TP.HCM.

Ngay lập tức, mọi người hô hào đập cửa để đưa bình chữa cháy mini vào dập lửa nhưng bất thành, lửa bùng phát và bao trùm toàn bộ quán cơm. Cửa bị khóa bên trong nên người dân không thể tiếp cận.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Công an TP.HCM đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai dập tắt đám cháy. Tại hiện trường, cảnh sát PCCC tiếp cận, sử dụng vòi rồng dập lửa, tạo lối vào sâu bên trong tìm kiếm những người mắc kẹt bên trong. Lối vào cửa chính là lối thoát hiểm duy nhất trong nhà được phá, bên trong bàn ghế ngổn ngang.

Tại khu vực phòng ngủ, cảnh sát phát hiện 2 mẹ con gồm người mẹ 48 tuổi và con 10 tuổi, bị ngạt khói, nên nhanh chóng đưa ra ngoài cấp cứu, tuy nhiên cả hai đã tử vong.

Nhiều người dân cho biết, quán cơm chay trên là nhà ở kết hợp với kinh doanh, hoạt động khoảng 5 năm nay. Hàng ngày, quán mở từ sáng sớm đến khoảng 20h thì đóng cửa. Sau khi đóng cửa 2 mẹ con chủ quán dọn dẹp rồi ngủ nghỉ ngay tại quán. Đám cháy xuất phát từ khu vực phía trước, 2 mẹ con ngủ ở phòng ngủ phía sau nên khi cháy 2 mẹ con không phát hiện ra, không thoát được nên bị ngạt khói.

Ghi nhận tại hiện trường lúc hơn 7h sáng 24/3, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực phía trước căn nhà bị cháy.

UBND phường Bình Hưng Hòa đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân cháy và có phương án hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân.