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VOV.VN - Trong lúc tắm tại khu vực đập Bara Đô Lương (Nghệ An), 3 nam sinh không may trượt chân vào vùng nước sâu. Một em được người dân cứu kịp thời, hai em còn lại hiện đang mất tích.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_hai_nam_sinh_mat_tich_khi_tam_tai_dap_bara_do_luong_nghe_an.m3u8
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Hai nam sinh mất tích khi tắm tại đập Bara Đô Lương, Nghệ An
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2026-06/tiktok_hai_nam_sinh_mat_tich_khi_tam_tai_dap_bara_do_luong_nghe_an.m3u8
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