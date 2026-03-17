  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hai người tử vong do điện giật khi thi công hàng rào ở Cà Mau

Thứ Ba, 10:00, 17/03/2026
Chiều 16/3, lãnh đạo xã Hòa Bình (tỉnh Cà Mau) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến 2 người tử vong trong lúc thi công công trình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h40 cùng ngày, ông C.T (SN 1984) và ông D.S.P (SN 1985), cùng ngụ ấp Chùa Phật, xã Hòa Bình, làm thuê thi công đóng cừ làm hàng rào cho nhà ông Lâm Văn Tỷ (SN 1951) tại ấp Phước Thạnh 1, xã Hòa Bình.

Hiện trường xảy ra vụ điện giật khiến hai người tử vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Trong quá trình thi công, khi di dời giàn khoan, hai người đã vô tình chạm vào đường dây điện dẫn vào nhà ông Lâm Ngọc Bích (hàng xóm). Cú tiếp xúc khiến cả hai bị điện giật, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Bình nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lập biên bản và ghi lời khai những người liên quan để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Theo ghi nhận ban đầu, gia đình các nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Công an xã đã báo cáo và phối hợp với cơ quan chức năng Công an tỉnh để tiếp nhận, xử lý vụ việc theo quy định.

Theo Nhật Hồ/Lao động
Bé trai 8 tuổi tử vong nghi do điện giật tại trường mầm non ở Đồng Nai

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc một bé trai 8 tuổi tử vong thương tâm, nghi do vướng vào dây điện hở trên hàng rào sắt của một trường mầm non ở xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc một bé trai 8 tuổi tử vong thương tâm, nghi do vướng vào dây điện hở trên hàng rào sắt của một trường mầm non ở xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

Thiếu niên 14 tuổi tử vong nghi do điện giật khi đang đá bóng tại Đồng Nai

VOV.VN - Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại sân bóng mini thuộc xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (trước thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) khiến một học sinh tử vong. Lực lượng chức năng Đồng Nai đang điều tra làm rõ.

VOV.VN - Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại sân bóng mini thuộc xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (trước thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) khiến một học sinh tử vong. Lực lượng chức năng Đồng Nai đang điều tra làm rõ.

3 người bị điện giật vì dựng cây nêu trang trí Tết

VOV.VN - 3 nam thanh niên ở xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trong lúc dựng cây nêu trang trí ngày Tết đã không may bị tai nạn điện giật.

VOV.VN - 3 nam thanh niên ở xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trong lúc dựng cây nêu trang trí ngày Tết đã không may bị tai nạn điện giật.

