Hai người tử vong do điện giật khi thi công hàng rào ở Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h40 cùng ngày, ông C.T (SN 1984) và ông D.S.P (SN 1985), cùng ngụ ấp Chùa Phật, xã Hòa Bình, làm thuê thi công đóng cừ làm hàng rào cho nhà ông Lâm Văn Tỷ (SN 1951) tại ấp Phước Thạnh 1, xã Hòa Bình.

Hiện trường xảy ra vụ điện giật khiến hai người tử vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Trong quá trình thi công, khi di dời giàn khoan, hai người đã vô tình chạm vào đường dây điện dẫn vào nhà ông Lâm Ngọc Bích (hàng xóm). Cú tiếp xúc khiến cả hai bị điện giật, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Bình nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lập biên bản và ghi lời khai những người liên quan để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Theo ghi nhận ban đầu, gia đình các nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Công an xã đã báo cáo và phối hợp với cơ quan chức năng Công an tỉnh để tiếp nhận, xử lý vụ việc theo quy định.