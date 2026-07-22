Hai người tử vong sau khi xe máy lao xuống taluy âm trên Quốc lộ 12 ở Điện Biên

Tóm tắt

VOV.VN - Hai người tử vong sau khi xe máy mất lái lao xuống taluy âm rồi rơi xuống suối trên Quốc lộ 12, đoạn qua xã Na Sang, tỉnh Điện Biên vào đêm 21/7. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm lưu thông thông suốt.

