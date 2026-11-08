Hải Phòng chốt tiến độ mặt bằng dự án đường sắt

Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua thành phố Hải Phòng dài hơn 104 km, đi qua 23 xã, phường, đặc khu, với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 446 ha. Thành phố đã phê duyệt 39 dự án thành phần phục vụ giải phóng mặt bằng, tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng.

Đến hết tháng 10/2026, có 3 xã, phường hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ dự án; 8 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp.

Nhiều địa phương thành phố Hải Phòng đã tổ chức cho các hộ dân bốc thăm vị trí tái định cư, phục vụ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Tại xã An Quang, tuyến đường sắt đi qua địa bàn dài khoảng 5 km, diện tích cần giải phóng mặt bằng hơn 8 ha. Ông Nguyễn Quốc Thịnh, Chủ tịch UBND xã An Quang cho biết, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, chi trả đối với 185 hộ có đất nông nghiệp. Đối với đất ở, xã đang tiếp tục giải quyết kiến nghị của người dân và hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Ông Nguyễn Quốc Thịnh cho biết, địa phương đã kiểm kê, kiểm đếm, tính toán và công khai phương án bồi thường đất ở. Những hộ đồng thuận đã được phê duyệt phương án; 14 hộ đang được xem xét tái định cư và giải quyết kiến nghị. Xã phấn đấu hoàn thành các phần việc trong tháng 11 theo chỉ đạo của thành phố.

Để bảo đảm tiến độ dự án, lãnh đạo thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phải được bàn giao trong tháng 11; phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn dự án trước ngày 15/12/2026.

Các địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng đến đâu phải bàn giao ngay đến đó cho Ban Quản lý dự án đường sắt tiếp nhận, triển khai các bước tiếp theo.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng làm việc với các địa phương, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Song song với giải phóng mặt bằng, thành phố yêu cầu các địa phương phối hợp với ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hạ tầng thiết yếu tại các khu tái định cư, thiết kế mẫu nhà để xây dựng các khu dân cư đồng bộ. Mục tiêu là bảo đảm nơi ở và điều kiện sinh hoạt cho các hộ phải di dời, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.