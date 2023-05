Hải Phòng khởi công dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân gần 1.600 tỷ đồng

Khu nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ được xây dựng tại xã Lê Lợi và xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Dự án có quy mô 10 tòa chung cư cao 15 tầng; khi hoàn thiện sẽ cung cấp hơn 2.500 căn hộ có diện tích từ 26m2 - 68m2 cùng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phù hợp với nhu cầu thực tế của người lao động với tổng mức đầu tư gần 1.600 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng đảm bảo an cư cho người lao động cũng như giải bài toán ổn định nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp sản xuất tại khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương và các địa phương lân cận.

UBND TP Hải Phòng phối hợp Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng tổ chức khởi công Khu nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ (huyện An Dương, thành phố Hải Phòng)

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (Chủ đầu tư KCN Tràng Duệ, chủ đầu tư dự án) khẳng định: “Dù là nhà ở công nhân nhưng chất lượng cao, đầy đủ các dịch vụ và đẹp đẽ. Khu nhà ở sẽ phục vụ rất tốt nhu cầu của khu nghiệp và khi có nhà ở, công nhân sẽ ổn định lâu dài. Đối với các nhà máy xí nghiệp trong khu nghiệp, điều này rất quan trọng. Bởi vì, nếu cán bộ, công nhân viên không ổn định, di dời thì các nhà máy cũng sẽ không ổn định sản xuất, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các nhà máy và cả sự phát triển của thành phố”.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, Hải Phòng hiện có 14 khu công nghiệp, thu hút trên 190.000 lao động, trong đó có khoảng trên 67.000 lao động ngoại tỉnh. Thành phố luôn xác định mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm và được đưa vào chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của thành phố.

Ông Nguyễn Đức Thọ đề nghị Chủ đầu tư và các Nhà thầu tập trung cao nhân lực và vật lực để một số tòa nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2024, phục vụ nhu cầu của công nhân lao động: “Chủ đầu tư tổ chức triển khai đầu tư xây dựng dự án phải đảm bảo có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đặc biệt là các tiện ích phục vụ cộng đồng dân cư như nhà trẻ, trạm y tế, nhà văn hóa... để đảm bảo phục vụ đời sống, sinh hoạt của công nhân, người lao động. Về giá bán, cho thuê, cho thuê mua của các căn hộ, đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu, tính toán, đề xuất phù hợp với mức thu nhập bình quân của công nhân, người lao động; thông báo công khai, rộng rãi, minh bạch để các đối tượng được thụ hưởng chính sách dễ dàng tiếp cận”.

Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ là dự án nhà ở xã hội thứ 3 được khởi công trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ đầu năm 2023 đến nay. Thời gian tới, Hải Phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân; quyết tâm hoàn thành đầu tư xây dựng 33.500 căn nhà ở xã hội trước năm 2030, vượt sớm hơn kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố./.