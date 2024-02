Hải Phòng: Những chuyến xe yêu thương đưa công nhân về quê đón Tết

Từ sáng sớm đã có khá đông công nhân, lao động của các khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng có mặt tại KCN Nhật Bản – Hải Phòng để hành trình về quê trên những chuyến xe của Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng. Hành lý, quà Tết nặng trên tay nhưng khuôn mặt ai cũng rạng rỡ; nhiều em nhỏ cũng háo hức cùng bố mẹ về quê thăm ông bà.

Công đoàn KKT Hải Phòng cũng phối hợp các công đoàn cơ sở tặng 3.500 vé xe cho công nhân về quê đón Tết sớm.

Chị Luồng Thị Bua (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) hiện làm việc ở KCN VSIP Hải Phòng và anh Nguyễn Thiện Cường (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) công nhân KCN An Dương, Hải Phòng cho biết: "Mọi năm đi xe khách về quê, năm nay, có xe của công ty đưa về quê đón Tết, tôi rất vui và an tâm. Đi xe công ty, mình không phải lo lắng gì, đi an toàn. Nhà tôi có 2 cháu nhỏ, đi xe công ty rất yên tâm. Khi có chuyến xe về quê ăn Tết của công đoàn, gia đình tôi rất háo hức, chuẩn bị từ mấy hôm trước. Sự quan tâm của công ty như vậy, cảm xúc của tôi rất vui, gia đình tôi rất hạnh phúc; về quê ăn tết vui vẻ, qua Tết sẽ trở lại sớm và làm việc đúng ngày"

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng hiện có 160.000 đoàn viên, đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng. Theo bà Đinh Thị Thúy Hà, Chủ tịch Công đoàn KKT Hải Phòng, năm nay, nhiều doanh nghiệp cho công nhân nghỉ sớm; Công đoàn KKT Hải Phòng đã phối hợp các công đoàn cơ sở tặng 3.500 vé xe cho công nhân về quê đón Tết sớm. 18 chuyến xe hôm nay dành riêng cho các công nhân làm việc đến hết ngày 27 Tết và các gia đình có con nhỏ về quê đón Tết.

Anh Nguyễn Thiện Cường (Nam Đàn, Nghệ An) công nhân KCN An Dương, Hải Phòng cho biết: Gia đình anh rất háo hức và đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Sự quan tâm của công đoàn và công ty đã giúp gia đình anh giảm bớt gánh nặng chi phí trong dịp Tết, khiến anh cảm thấy gắn bó với doanh nghiệp hơn.

"Thời gian tới, Công đoàn khu kinh tế Hải Phòng chỉ đạo công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động; trong đó, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản và quan tâm, chăm lo cho người lao động sau Tết trở lại làm việc, với nhiều hoạt động, như: tặng quà, bốc thăm trúng thưởng, lì xì đầu năm... để động viên công nhân lao động gắn bó với doanh nghiệp", bà Đinh Thị Thúy Hà chia sẻ.

Công nhân và các thành viên trong gia đình đều được lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP, Công đoàn KKT Hải Phòng tặng lì xì may mắn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tiễn công nhân, đoàn viên và gửi lời chúc Tết gia đình, người thân các đoàn viên trong dịp năm mới Giáp Thìn 2024.

Sau Tết, các cấp công đoàn TP Hải Phòng tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động mừng xuân mới, chăm lo đời sống công nhân lao động, tạo khí thế mới trong lao động sản xuất.

Trước đó, Công đoàn KKT Hải Phòng đã tổ chức chương “Tết sum vầy”, tặng quà và trợ cấp cho trên 12.000 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 8,1 tỷ đồng. Công đoàn KKT Hải Phòng cũng vận động xã hội hóa tặng trên 1.000 suất quà cho công nhân, tổ chức các hoạt động bốc thăm, trúng thưởng với nhiều phần quà ý nghĩa.