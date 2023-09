Hải Phòng xử lý trưởng các đơn vị nếu để xảy ra TNGT liên quan đến học sinh

Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh đến trường, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng sẽ kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với Trưởng Công an các đơn vị, địa phương nếu để xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trên tuyến, địa bàn phụ trách.

Thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường (tháng 9/2023), Công an thành phố Hải Phòng tăng cường lực lượng tuần tra trên các tuyến đường gần các trường học, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là những trường hợp người lớn chở trẻ em đi mô tô, xe máy, xe điện không đội mũ bảo hiểm theo quy định…

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết. "Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh đến trường, nhất là trong nhưng ngày đầu khai giảng. Giám đốc Công an thành phố sẽ kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với đồng chí Trưởng Công an các đơn vị, địa phương nếu xảy để xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong những ngày đầu đến trường trên tuyến, địa bàn được phụ trách".