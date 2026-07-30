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VOV.VN - Vào chiều ngày 25/7, tại khu vực hồ Noong Hoi, xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La, hai thiếu nhi là Khắc Huy (9 tuổi) và Hải Nam (7 tuổi) đã có hành động dũng cảm, nhanh trí cứu một bạn nhỏ không may trượt chân rơi xuống hồ nước.
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https://vid.vov.vn/2026-07/6.-hai-thieu-nhi-nhanh-tri-cuu-ban-roi-xuong-ho-nuoc-sau-o-son-la.m3u8
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Hai thiếu nhi nhanh trí cứu bạn rơi xuống hồ nước sâu ở Sơn La
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2026-07/6.-hai-thieu-nhi-nhanh-tri-cuu-ban-roi-xuong-ho-nuoc-sau-o-son-la.m3u8
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