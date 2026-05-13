Hai trẻ tử vong sau khi rơi xuống hố nước trong công trường dự án ở Phú Thọ

Khoảng 18h20 ngày 12/5, tại công trường dự án Khu nhà ở nông thôn mới Cao Xá, thuộc xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ đuối nước khiến hai trẻ nhỏ tử vong.

Công trình xảy ra vụ việc là Khu nhà ở nông thôn mới Cao Xá, Tứ Xã, Sơn Vi, huyện Lâm Thao cũ (nay là xã Bản Nguyên). Ảnh TH.

Theo báo cáo của Công an xã Bản Nguyên, hai cháu P.Q.A. (SN 2017, trú tại khu 11 Cao Xá) và C.B.K. (SN 2017, trú tại khu 10 Cao Xá) cùng một số trẻ khác đến chơi tại khu vực bãi đất thuộc công trình dự án. Trong lúc vui đùa gần hố nước trong công trường, hai cháu không may bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, các cháu đi cùng đã hô hoán kêu cứu. Ngay sau đó, bà Bùi Thị Hồng, trú tại xã Phùng Nguyên, cùng hai công nhân đang làm việc tại công trường nhanh chóng đưa các nạn nhân lên bờ, tiến hành sơ cứu và đưa tới Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 20h30 cùng ngày, cả hai cháu đã không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã Bản Nguyên đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc, phối hợp cùng các lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định.

Khu vực hố nước trong bãi đất của công trình khiến hai trẻ nhỏ tử vong. Ảnh TH.

Công an xã Bản Nguyên đã báo cáo vụ việc tới các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Phú Thọ, đồng thời phối hợp với Phòng PC01 và PC09 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Theo chính quyền địa phương, công trình nơi xảy ra vụ việc là dự án Khu nhà ở nông thôn mới Cao Xá, Tứ Xã, Sơn Vi, thuộc huyện Lâm Thao cũ, nay là xã Bản Nguyên. Dự án do Công ty Cổ phần Đạt Hưng làm chủ đầu tư và thi công.

Sáng 13/5, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Do hoàn cảnh gia đình, hai cháu đã được an táng từ sáng sớm cùng ngày. UBND xã Bản Nguyên hỗ trợ mỗi gia đình 25 triệu đồng để lo hậu sự.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn tại khu vực công trường nhằm phòng ngừa những tai nạn tương tự.