中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hai trẻ tử vong sau khi rơi xuống hố nước trong công trường dự án ở Phú Thọ

Thứ Tư, 10:26, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong lúc vui chơi tại khu vực công trường dự án khu nhà ở nông thôn mới ở xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ, hai trẻ nhỏ không may rơi xuống hố nước và tử vong thương tâm. Cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Khoảng 18h20 ngày 12/5, tại công trường dự án Khu nhà ở nông thôn mới Cao Xá, thuộc xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ đuối nước khiến hai trẻ nhỏ tử vong.

hai tre tu vong sau khi roi xuong ho nuoc trong cong truong du an o phu tho hinh anh 1
Công trình xảy ra vụ việc là Khu nhà ở nông thôn mới Cao Xá, Tứ Xã, Sơn Vi, huyện Lâm Thao cũ (nay là xã Bản Nguyên). Ảnh TH.

Theo báo cáo của Công an xã Bản Nguyên, hai cháu P.Q.A. (SN 2017, trú tại khu 11 Cao Xá) và C.B.K. (SN 2017, trú tại khu 10 Cao Xá) cùng một số trẻ khác đến chơi tại khu vực bãi đất thuộc công trình dự án. Trong lúc vui đùa gần hố nước trong công trường, hai cháu không may bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, các cháu đi cùng đã hô hoán kêu cứu. Ngay sau đó, bà Bùi Thị Hồng, trú tại xã Phùng Nguyên, cùng hai công nhân đang làm việc tại công trường nhanh chóng đưa các nạn nhân lên bờ, tiến hành sơ cứu và đưa tới Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 20h30 cùng ngày, cả hai cháu đã không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã Bản Nguyên đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc, phối hợp cùng các lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định.

hai tre tu vong sau khi roi xuong ho nuoc trong cong truong du an o phu tho hinh anh 2
Khu vực hố nước trong bãi đất của công trình khiến hai trẻ nhỏ tử vong. Ảnh TH.

Công an xã Bản Nguyên đã báo cáo vụ việc tới các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Phú Thọ, đồng thời phối hợp với Phòng PC01 và PC09 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Theo chính quyền địa phương, công trình nơi xảy ra vụ việc là dự án Khu nhà ở nông thôn mới Cao Xá, Tứ Xã, Sơn Vi, thuộc huyện Lâm Thao cũ, nay là xã Bản Nguyên. Dự án do Công ty Cổ phần Đạt Hưng làm chủ đầu tư và thi công.

Sáng 13/5, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Do hoàn cảnh gia đình, hai cháu đã được an táng từ sáng sớm cùng ngày. UBND xã Bản Nguyên hỗ trợ mỗi gia đình 25 triệu đồng để lo hậu sự.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn tại khu vực công trường nhằm phòng ngừa những tai nạn tương tự.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
Tag: Phú Thọ đuối nước trẻ em tử vong công trường dự án xã Bản Nguyên khu nhà ở Cao Xá tai nạn thương tâm Công an Phú Thọ an toàn công trường tai nạn trẻ em
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cháu bé 6 tuổi rơi xuống hố nước cạnh nhà bị đuối nước tử vong ở Quảng Trị
Cháu bé 6 tuổi rơi xuống hố nước cạnh nhà bị đuối nước tử vong ở Quảng Trị

VOV.VN - Vừa xảy ra 1 vụ tai nạn đuối nước tại tỉnh Quảng Trị làm 1 cháu bé tử vong.

Cháu bé 6 tuổi rơi xuống hố nước cạnh nhà bị đuối nước tử vong ở Quảng Trị

Cháu bé 6 tuổi rơi xuống hố nước cạnh nhà bị đuối nước tử vong ở Quảng Trị

VOV.VN - Vừa xảy ra 1 vụ tai nạn đuối nước tại tỉnh Quảng Trị làm 1 cháu bé tử vong.

Theo gia đình lên rẫy hái cà phê, 2 học sinh rơi xuống hồ nước tử vong
Theo gia đình lên rẫy hái cà phê, 2 học sinh rơi xuống hồ nước tử vong

VOV.VN - Trong lúc theo gia đình lên rẫy hái cà phê, 2 bé gái đang học lớp 2 và lớp 5 ở Đắk Lắk, không may rơi xuống hồ nước tử vong. Vụ việc đau lòng xảy ra vào chiều 28/11.

Theo gia đình lên rẫy hái cà phê, 2 học sinh rơi xuống hồ nước tử vong

Theo gia đình lên rẫy hái cà phê, 2 học sinh rơi xuống hồ nước tử vong

VOV.VN - Trong lúc theo gia đình lên rẫy hái cà phê, 2 bé gái đang học lớp 2 và lớp 5 ở Đắk Lắk, không may rơi xuống hồ nước tử vong. Vụ việc đau lòng xảy ra vào chiều 28/11.

3 học sinh đuối nước thương tâm khi rơi xuống hồ ở Lâm Đồng
3 học sinh đuối nước thương tâm khi rơi xuống hồ ở Lâm Đồng

VOV.VN - Trưa 26/9, một vụ đuối nước xảy ra tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khiến 3 cháu bé tử vong thương tâm.

3 học sinh đuối nước thương tâm khi rơi xuống hồ ở Lâm Đồng

3 học sinh đuối nước thương tâm khi rơi xuống hồ ở Lâm Đồng

VOV.VN - Trưa 26/9, một vụ đuối nước xảy ra tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khiến 3 cháu bé tử vong thương tâm.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục