Hai xe tải va chạm trên cầu Thăng Long, tài xế mắc kẹt trong cabin, ùn tắc kéo dài

Tóm tắt

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Hà Nội phá cabin cứu 2 người bị thương mắc kẹt sau vụ va chạm giữa hai xe ô tô tải xảy ra trên tầng 2 cầu Thăng Long.

