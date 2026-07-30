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VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Hà Nội phá cabin cứu 2 người bị thương mắc kẹt sau vụ va chạm giữa hai xe ô tô tải xảy ra trên tầng 2 cầu Thăng Long.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_hai-xe-tai-va-cham-tren-cau-thang-long-tai-xe-mac-ket-trong-cabin-un-tac-keo-dai.m3u8
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Hai xe tải va chạm trên cầu Thăng Long, tài xế mắc kẹt trong cabin, ùn tắc kéo dài
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2026-07/tiktok_hai-xe-tai-va-cham-tren-cau-thang-long-tai-xe-mac-ket-trong-cabin-un-tac-keo-dai.m3u8
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