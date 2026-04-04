Hàng không siết an toàn, yêu cầu hỗ trợ hành khách trước làn sóng hủy chuyến

Thứ Bảy, 17:33, 04/04/2026
VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong ngành chủ động xây dựng phương án hỗ trợ hành khách trước tình trạng thay đổi lịch bay, hủy chuyến gia tăng, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông diễn biến phức tạp và giá nhiên liệu hàng không biến động mạnh.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Công ty CP Đầu tư phát triển Vân Đồn và Cảng Hàng không Mặt trời về việc bảo đảm an toàn khai thác vận chuyển hàng không trong bối cảnh tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông.

Hành khách làm thủ tục đi máy bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo cơ quan quản lý, chiến sự tại Trung Đông đang diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi giá nhiên liệu thế giới, đặc biệt là nhiên liệu bay Jet A-1, liên tục biến động. Điều này buộc các hãng hàng không phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, bao gồm cắt giảm tần suất, tạm dừng các đường bay không hiệu quả, hủy chuyến vào ngày thấp điểm hoặc khung giờ xấu.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, nếu việc cắt giảm, hủy chuyến tiếp tục gia tăng, nhu cầu vị trí đỗ tàu bay qua đêm tại các cảng hàng không sẽ tăng cao, gây áp lực lên công tác điều phối khai thác.

Trước tình hình này, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị “chỉ đạo các cảng hàng không phối hợp với hãng hàng không chủ động xây dựng và triển khai phương án hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng bởi các thay đổi lịch bay, hủy chuyến hoặc điều chỉnh đường bay”.

Đồng thời, các đơn vị cần bảo đảm duy trì trật tự, an ninh, an toàn tại khu vực cảng hàng không; xây dựng kế hoạch khai thác sân đỗ, điều phối và bố trí vị trí đỗ qua đêm cho tàu bay phát sinh do cắt giảm chuyến; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nhiều hãng bay cắt giảm mạnh chuyến bay

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay trong nước đang cân đối lại nguồn lực, ưu tiên duy trì khai thác trên các đường bay trục chính như Hà Nội - Đà Nẵng - TP.HCM nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội.

Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã dừng hàng loạt đường bay từ ngày 1/4/2026 như: Cát Bi - Buôn Ma Thuột, Cát Bi - Cam Ranh, Cát Bi - Phú Quốc, Cát Bi - Cần Thơ, TP.HCM - Vân Đồn, TP.HCM - Rạch Giá và TP.HCM - Điện Biên.

Cục Hàng không yêu cầu bảo đảm quyền lợi hành khách khi điều chỉnh chuyến bay.

Trong quý II/2026, tùy theo diễn biến giá nhiên liệu dao động từ 160-200 USD/thùng, Vietnam Airlines dự kiến cắt giảm khoảng 700-1.700 cặp chuyến mỗi tháng, tương đương mức giảm 10-20%. Trong đó, các đường bay quốc tế dự kiến giảm 4-18%, còn nội địa giảm 12-26%.

Hãng Vietjet cũng lên kế hoạch cắt giảm 18% tổng sản lượng khai thác trong tháng 4/2026 so với kế hoạch, với mức giảm 22% ở nội địa và 11% ở quốc tế. Nhiều đường bay bị điều chỉnh mạnh, như Hà Nội - Cam Ranh giảm 24 chuyến/tuần, Hà Nội - Buôn Ma Thuột giảm 14 chuyến/tuần, TP.HCM - Cát Bi giảm 25 chuyến/tuần, TP.HCM - Thọ Xuân giảm 28 chuyến/tuần.

Các đường bay quốc tế như Đà Nẵng - Singapore, TP.HCM - Bangkok cũng bị cắt giảm tần suất đáng kể.

Trong khi đó, Sun PhuQuoc Airways vẫn duy trì quy mô khai thác khoảng 60 chuyến/ngày và đã chủ động đảm bảo nguồn cung nhiên liệu đến hết tháng 4/2026.

Bamboo Airways dự kiến giảm hơn 50% tần suất khai thác, chỉ còn 15-17 chuyến/ngày từ tháng 4/2026, tập trung vào các đường bay đến/đi Quy Nhơn và các trục chính.

Vietravel Airlines với đội tàu bay nhỏ tiếp tục duy trì hoạt động ở mức 12-14 chuyến/ngày trong tháng 4/2026. Dự kiến từ cuối tháng 4, khi bổ sung thêm tàu bay, hãng sẽ nâng tần suất lên 28-30 chuyến/ngày để phục vụ cao điểm lễ 30/4-1/5 và mùa hè 2026.

Pacific Airlines cũng có kế hoạch cắt giảm 8-30% tải cung ứng trong quý II/2026, chủ yếu vào các giai đoạn thấp điểm và khung giờ khai thác kém hiệu quả.

Trước bối cảnh thị trường biến động mạnh, việc các hãng bay đồng loạt điều chỉnh kế hoạch khai thác được đánh giá là cần thiết nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động và an toàn tài chính.

Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị trong ngành phải chủ động phương án ứng phó, đặc biệt là hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi lịch bay, hủy chuyến, qua đó hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến người dân và hoạt động đi lại.

Hơn 3.000 hành khách bị ảnh hưởng do hủy chuyến bay Trung Đông – Việt Nam

VOV.VN - Xung đột tại khu vực Trung Đông khiến nhiều vùng không phận tiếp tục bị hạn chế, buộc các hãng hàng không phải điều chỉnh kế hoạch khai thác. Chỉ trong vài ngày giữa tháng 3/2026, hơn 3.000 hành khách trên các chuyến bay giữa Trung Đông và Việt Nam bị ảnh hưởng do hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc thay đổi lịch

