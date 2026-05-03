Chủ Nhật, 06:20, 03/05/2026

Hàng loạt hồ điều hòa phía Tây Hà Nội tăng tốc thi công, chống ngập mùa mưa 2026

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Ghi nhận tại các hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, 2 và Phú Đô, các nhà thầu đang tăng tốc thi công với nhiều mũi triển khai đồng loạt. Hoạt động nạo vét, vận chuyển đất, đóng cừ gia cố bờ hồ diễn ra liên tục nhằm đảm bảo tiến độ dự án, góp phần nâng cao năng lực thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng khu vực phía Tây 2026.
hang loat ho dieu hoa phia tay ha noi tang toc thi cong, chong ngap mua mua 2026 hinh anh 1
Những ngày đầu tháng 5, ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tại khu vực phía Tây Thủ đô cho thấy, không khí thi công tại các hồ điều hòa đang diễn ra hết sức khẩn trương. Tại hồ Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2 và hồ Phú Đô, hàng loạt máy móc, phương tiện được huy động tối đa, công nhân làm việc liên tục từ sáng sớm đến chiều tối. Các hạng mục nạo vét, gia cố bờ kè, vận chuyển bùn đất được triển khai đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện công trình theo kế hoạch.
hang loat ho dieu hoa phia tay ha noi tang toc thi cong, chong ngap mua mua 2026 hinh anh 2
Tại khu vực hồ Yên Nghĩa 1, công tác nạo vét lòng hồ đang được triển khai với cường độ cao. Những chiếc máy xúc cỡ lớn liên tục đào sâu xuống lớp bùn đất, đưa lên các xe tải chờ sẵn để vận chuyển ra khỏi công trường
hang loat ho dieu hoa phia tay ha noi tang toc thi cong, chong ngap mua mua 2026 hinh anh 3
Bùn đất được xử lý, vận chuyển đi theo từng chuyến liên tục, tạo nên nhịp độ thi công dồn dập. Không khí lao động khẩn trương thể hiện rõ quyết tâm của nhà thầu trong việc đảm bảo tiến độ, đặc biệt trong bối cảnh mùa mưa đang đến gần.
hang loat ho dieu hoa phia tay ha noi tang toc thi cong, chong ngap mua mua 2026 hinh anh 4
Việc thi công nhồi xà cừ gia cố bờ hồ đang được triển khai đồng loạt. Những hàng cọc xà cừ được đóng sâu xuống nền đất nhằm tăng độ ổn định cho hệ thống kè, hạn chế sạt lở trong quá trình tích nước sau này. 
hang loat ho dieu hoa phia tay ha noi tang toc thi cong, chong ngap mua mua 2026 hinh anh 5
Tại hồ Phú Đô, công tác vận chuyển đất thải được tổ chức bài bản với sự điều phối khoa học. Hàng chục xe tải nối đuôi nhau ra vào công trường, đảm bảo bùn đất được di chuyển nhanh chóng, không gây ùn ứ. Các tuyến đường tạm được gia cố để phục vụ vận chuyển, hạn chế ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh. Nhà thầu cũng bố trí lực lượng vệ sinh, phun nước giảm bụi nhằm đảm bảo môi trường trong quá trình thi công.
hang loat ho dieu hoa phia tay ha noi tang toc thi cong, chong ngap mua mua 2026 hinh anh 6
Không chỉ tập trung vào nạo vét, các đơn vị thi công còn đẩy mạnh việc tạo hình lòng hồ theo thiết kế. Các máy ủi liên tục san gạt, điều chỉnh cao độ để đảm bảo độ dốc và dung tích chứa nước đạt tiêu chuẩn.
hang loat ho dieu hoa phia tay ha noi tang toc thi cong, chong ngap mua mua 2026 hinh anh 7
Các ca làm việc được bố trí linh hoạt để tận dụng tối đa thời gian trong ngày. Nhiều thời điểm, công trường hoạt động đến tận chiều muộn nhằm bù tiến độ, thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành dự án đúng hạn.
hang loat ho dieu hoa phia tay ha noi tang toc thi cong, chong ngap mua mua 2026 hinh anh 8
Những đoàn xe tải chở đất xếp hàng dài nối đuôi nhau dọc theo tuyến đường tạm ven công trường, chờ đến lượt nhận đất nạo vét. Chiếc này vừa rời đi, chiếc khác lập tức tiến lên, tạo thành dòng phương tiện di chuyển chậm nhưng liên tục.
hang loat ho dieu hoa phia tay ha noi tang toc thi cong, chong ngap mua mua 2026 hinh anh 9
Từng gầu máy xúc vươn ra, đổ đầy đất xuống thùng xe trong tích tắc, rồi nhanh chóng quay lại nhịp làm việc quen thuộc, giữ cho dòng xe luôn luân chuyển không ngừng.
hang loat ho dieu hoa phia tay ha noi tang toc thi cong, chong ngap mua mua 2026 hinh anh 10
Nhà thầu đang tổ chức thi công đóng hàng cừ dọc theo mép hồ với nhịp độ khẩn trương. Những tấm cừ dài được cẩu chuyên dụng nâng lên, căn chỉnh thẳng đứng rồi hạ xuống vị trí đã định. Máy đóng cừ hoạt động liên hồi, từng nhịp rung mạnh ép sâu các tấm cừ xuống nền đất, tạo thành bức tường chắn vững chắc.
hang loat ho dieu hoa phia tay ha noi tang toc thi cong, chong ngap mua mua 2026 hinh anh 11
Xung quanh, công nhân liên tục kiểm tra cao độ, khoảng cách và độ thẳng hàng, đảm bảo các tấm cừ liên kết chặt chẽ. Không khí thi công gấp rút, phối hợp nhịp nhàng giữa máy móc và con người.
hang loat ho dieu hoa phia tay ha noi tang toc thi cong, chong ngap mua mua 2026 hinh anh 12
Với tiến độ hiện tại, các hồ điều hòa phía Tây Thủ đô đang dần hình thành rõ nét. Từ những khu vực trũng thấp, ngổn ngang bùn đất, công trường đang từng ngày thay đổi diện mạo. Sự khẩn trương trong thi công không chỉ thể hiện quyết tâm của các nhà thầu mà còn cho thấy tầm quan trọng của dự án đối với hạ tầng đô thị. Khi hoàn thành, các hồ điều hòa sẽ góp phần quan trọng trong việc chống ngập và cải thiện môi trường sống cho người dân.
Lê Hải - Sỹ Thành/VOV.VN
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Sao Việt 28/4: Dàn mỹ nhân Việt “bùng nhiệt” bikini, hút mắt trên mạng xã hội

GIẢI TRÍ

Sao Việt 28/4: Dàn mỹ nhân Việt “bùng nhiệt” bikini, hút mắt trên mạng xã hội

Hải Hà/VOV.VN
Sao Việt 28/4: Dàn mỹ nhân Việt “bùng nhiệt” bikini, hút mắt trên mạng xã hội

GIẢI TRÍ

Sao Việt 28/4: Dàn mỹ nhân Việt “bùng nhiệt” bikini, hút mắt trên mạng xã hội
Xã, phường, đặc khu ở Quảng Ninh “khoe” bản sắc bằng xe mô hình Carnaval

Du lịch

Xã, phường, đặc khu ở Quảng Ninh “khoe” bản sắc bằng xe mô hình Carnaval
Hàng vạn du khách đổ về biển Thịnh Long (Ninh Bình) ngày khai mạc

Du lịch

Hàng vạn du khách đổ về biển Thịnh Long (Ninh Bình) ngày khai mạc
Hàng nghìn khán giả đội mưa xem concert quốc gia “Âm vang Tổ quốc”

VĂN HÓA

Hàng nghìn khán giả đội mưa xem concert quốc gia “Âm vang Tổ quốc”
Kênh dẫn nước La Khê: Hiện trạng ngổn ngang, nhiều nút thắt chưa được tháo gỡ

XÃ HỘI

Kênh dẫn nước La Khê: Hiện trạng ngổn ngang, nhiều nút thắt chưa được tháo gỡ