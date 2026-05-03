Hàng loạt hồ điều hòa phía Tây Hà Nội tăng tốc thi công, chống ngập mùa mưa 2026

VOV.VN - Ghi nhận tại các hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, 2 và Phú Đô, các nhà thầu đang tăng tốc thi công với nhiều mũi triển khai đồng loạt. Hoạt động nạo vét, vận chuyển đất, đóng cừ gia cố bờ hồ diễn ra liên tục nhằm đảm bảo tiến độ dự án, góp phần nâng cao năng lực thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng khu vực phía Tây 2026.