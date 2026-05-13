Hàng loạt học sinh ở Hà Nội vi phạm giao thông bị CSGT ghi hình, xử lý

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, nhiều học sinh vẫn còn chủ quan khi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và tai nạn giao thông, đặc biệt trong khung giờ cao điểm trước và sau giờ học.

Học sinh vi phạm được bodycam của lực lượng CSGT ghi lại

Qua công tác kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện và xử lý 9 trường hợp học sinh vi phạm các lỗi như: Không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết, việc tăng cường ghi hình và xử lý vi phạm tại khu vực cổng trường nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh, đồng thời góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên.

Học sinh vi phạm của từng lớp được mời xuống sân trường làm việc

Ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng CSGT đã làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT Quang Oai và Trường THPT Trần Phú để trao đổi thông tin về các trường hợp vi phạm. Đại diện các nhà trường cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh và phụ huynh.

Thay vì dừng phương tiện kiểm tra trực tiếp, CSGT ghi hình các vi phạm và phối hợp với nhà trường xác minh, xử lý

Trong thời gian tới, đặc biệt vào dịp nghỉ hè sắp tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm, góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn cho học sinh trên địa bàn Thủ đô.