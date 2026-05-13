中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàng loạt học sinh ở Hà Nội vi phạm giao thông bị CSGT ghi hình, xử lý

Thứ Tư, 11:04, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 11/5, Đội CSGT đường bộ số 9 thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và tổ chức ghi hình xử lý các trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng Trường THPT Quang Oai và Trường THPT Trần Phú.

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, nhiều học sinh vẫn còn chủ quan khi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và tai nạn giao thông, đặc biệt trong khung giờ cao điểm trước và sau giờ học.

hang loat hoc sinh o ha noi vi pham giao thong bi csgt ghi hinh, xu ly hinh anh 1
Học sinh vi phạm được bodycam của lực lượng CSGT ghi lại

Qua công tác kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện và xử lý 9 trường hợp học sinh vi phạm các lỗi như: Không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết, việc tăng cường ghi hình và xử lý vi phạm tại khu vực cổng trường nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh, đồng thời góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên.

hang loat hoc sinh o ha noi vi pham giao thong bi csgt ghi hinh, xu ly hinh anh 2
Học sinh vi phạm của từng lớp được mời xuống sân trường làm việc

Ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng CSGT đã làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT Quang Oai và Trường THPT Trần Phú để trao đổi thông tin về các trường hợp vi phạm. Đại diện các nhà trường cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh và phụ huynh.

hang loat hoc sinh o ha noi vi pham giao thong bi csgt ghi hinh, xu ly hinh anh 3
Thay vì dừng phương tiện kiểm tra trực tiếp, CSGT ghi hình các vi phạm và phối hợp với nhà trường xác minh, xử lý

Trong thời gian tới, đặc biệt vào dịp nghỉ hè sắp tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm, góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn cho học sinh trên địa bàn Thủ đô.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: Hà Nội học sinh vi phạm giao thông CSGT Hà Nội cổng trường ghi hình xử phạt không đội mũ bảo hiểm chở quá người học sinh đi xe máy an toàn giao thông học đường xử lý vi phạm giao thông học sinh ngổ ngáo xử lý học sinh vi phạm giao thông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gần 500 học sinh vi phạm giao thông bị xử lý sau 1 tuần ra quân ở Ninh Bình
Gần 500 học sinh vi phạm giao thông bị xử lý sau 1 tuần ra quân ở Ninh Bình

VOV.VN - Sau 1 tuần mở cao điểm, Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, xử lý gần 500 trường hợp vi phạm trong lứa tuổi học sinh; trong đó có 70 trường hợp không có giấy phép lái xe và 150 trường hợp phụ huynh giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện.

Gần 500 học sinh vi phạm giao thông bị xử lý sau 1 tuần ra quân ở Ninh Bình

Gần 500 học sinh vi phạm giao thông bị xử lý sau 1 tuần ra quân ở Ninh Bình

VOV.VN - Sau 1 tuần mở cao điểm, Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, xử lý gần 500 trường hợp vi phạm trong lứa tuổi học sinh; trong đó có 70 trường hợp không có giấy phép lái xe và 150 trường hợp phụ huynh giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện.

Hà Nội: Xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông trước và sau giờ học
Hà Nội: Xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông trước và sau giờ học

VOV.VN - Nhằm phát huy hiệu quả kế hoạch tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh, lực lượng CSGT đã tổ chức kiểm tra, xử lý tập trung tại các cổng trường trong khung giờ vào lớp và tan học.

Hà Nội: Xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông trước và sau giờ học

Hà Nội: Xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông trước và sau giờ học

VOV.VN - Nhằm phát huy hiệu quả kế hoạch tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh, lực lượng CSGT đã tổ chức kiểm tra, xử lý tập trung tại các cổng trường trong khung giờ vào lớp và tan học.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục