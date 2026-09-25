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Hàng trăm trẻ dị tật ở Đắk Lắk được phẫu thuật miễn phí

Thứ Sáu, 15:16, 25/09/2026
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VOV.VN - Sáng 26/9, tại phường Tân An, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các tổ chức thiện nguyện triển khai “Chương trình Phẫu thuật Nụ cười tỉnh Đắk Lắk năm 2026”. Hơn 200 trẻ em bị dị tật khe hở môi, hở hàm ếch ở Đắk Lắk được cha mẹ đưa đến thăm khám và làm thủ tục phẫu thuật trong thời gian từ ngày 26 - 30/9.

 

Ngay từ sáng sớm, chị H’yel Apout, trú buôn Kla, xã Ea Na, cùng con gái 13 tháng tuổi có mặt tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, phường Tân An, để thăm khám và chuẩn bị phẫu thuật hở hàm ếch cho con.

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Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đồng hành cùng Chương trình Nụ cười Việt từ nhiều năm qua.

Chị H'yel tâm sự, gia đình thuộc diện hộ nghèo, có ba người con, trong đó hai cháu không may mắc dị tật bẩm sinh vùng miệng. Với chị, cơ hội để các con được phẫu thuật miễn phí không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng chi phí, mà còn mở ra hy vọng để các cháu có thể phát triển bình thường, tự tin hòa nhập với cuộc sống.

“Hôm nay, tôi rất vui mừng vì có chương trình hỗ trợ phẫu thuật nụ cười của bé cho các cháu. Tôi đưa hai cháu đến phẫu thuật môi vì các cháu không may bị hở hàm ếch. Chương trình phẫu thuật miễn phí như thế này thực sự rất ý nghĩa. Tôi cảm ơn chương trình đã hỗ trợ các con tôi", chị H'yel phấn khởi nói. 

Cũng đưa con gái 16 tháng tuổi bị hở hàm ếch đến thăm khám và phẫu thuật, chị H’Văng Kdoh, trú buôn Jun, xã Ea Tul, không giấu được niềm vui và hy vọng về một nụ cười trọn vẹn của con. Chị mong ca phẫu thuật sẽ giúp con có thể phát triển bình thường, tự tin như bao trẻ em khác.

“Tôi rất vui mừng. Hôm nay đưa cháu tới đây để các bác sĩ phẫu thuật sứt môi cho bé để cháu có nụ cưới tươi, phát triển bình thường như bao trẻ em khác. Cảm ơn đội ngũ y bác sĩ và các nhà tài trợ", chị H'Văng vui mừng cho biết.

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Chị H’Yel, trú xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk, cùng con gái 13 tháng tuổi đến phẫu thuật hở hàm ếch lần thứ hai.

Từ năm 2018 đến nay, Trung tâm Phẫu thuật Nụ cười Việt đã phối hợp với các đơn vị tài trợ triển khai các chương trình y tế, hỗ trợ hơn 2.800 lượt trẻ em tại Đắk Lắk, với tổng kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng. Trong đó, hơn 700 trẻ được khám sàng lọc, phẫu thuật khe hở môi, hở hàm ếch với kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng; 2.152 trẻ được khám và điều trị nha khoa, với kinh phí 616 triệu đồng.

Ông Nguyễn Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk cho biết, chương trình năm nay được triển khai sớm, đúng dịp Trung thu, mang thêm niềm vui và hy vọng đến những trẻ em không may mắc dị tật. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các chương trình chăm sóc, điều trị phù hợp.

“Những năm tới, không chỉ kêu gọi phẫu thuật nụ cười cho trẻ em, mà Trung tâm cũng hướng tới kêu gọi các đơn vị tài trợ cho những chương trình khác như phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em, phẫu thuật cho các cháu bị dị tật cơ xương khớp, vận động. Tất cả các chương trình mà Trung tâm đã và đang hướng tới đều nhằm hỗ trợ trẻ em. Niềm vui của trẻ là niềm hạnh phúc của mọi nhà, mọi người", ông Quý thông tin. 

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Ngoài được khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí, các em còn được nhận những phần quà từ chương trình nhân dịp Tết Trung thu.

Đồng hành với chương trình nhiều năm qua, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột luôn chủ động bố trí nhân lực, phương tiện và trang thiết bị. Bác sĩ Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện, cho biết đơn vị đã có phương án điều phối hoạt động khám, chữa bệnh, dành nguồn lực cần thiết để các ca phẫu thuật cho trẻ được thực hiện an toàn, hiệu quả.

“Từ hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ hạn chế bệnh nhân nhập viện; chỉ những trường hợp cấp cứu nặng mới cho nhập viện. Để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh đạt hiệu quả, chúng tôi nhờ các bệnh viện khác hỗ trợ, giới thiệu bệnh nhân sang. Qua đó, chúng tôi có thể dành giường bệnh, tập trung nhân lực y, bác sĩ cùng máy móc, trang thiết bị để điều trị, phẫu thuật cho các bé được tốt nhất", bác sĩ Thành chia sẻ. 

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Khám, phẫu thuật miễn phí dị tật khe hở môi, hở hàm ếch tại Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 13/12, Trung tâm Bảo trợ xã hội và trẻ em tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tổ chức phẫu thuật nụ cười Operation Smile Việt Nam và Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân mắc dị tật khe hở môi, hở hàm ếch ở tỉnh Đắk Lắk và các vùng lân cận.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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