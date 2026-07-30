Hàng xóm kể phút phát hiện nam thanh niên tử vong trong căn hộ chung cư ở Hà Nội

Liên quan đến vụ phát hiện nam thanh niên được cho là đã tử vong nhiều ngày trong một căn hộ chung cư tại phường Tây Mỗ (Hà Nội), ngày 30/7, phóng viên đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Nhiều cư dân sinh sống tại tòa nhà cho biết họ thường gặp nạn nhân là anh Đỗ A.T. (SN 1991, quê Lào Cai) ở thang máy hoặc sảnh chung cư mỗi khi xuống nhận đồ ăn và nhu yếu phẩm.

Khi phát hiện nam thanh niên tử vong có rất đông người dân theo dõi dưới chân tòa nhà. Ảnh: T.D.

Chị Đỗ V.N. (26 tuổi), sống cùng tầng với nạn nhân, cho biết anh T. thuê căn hộ số 20XX và thỉnh thoảng hai người có gặp nhau. Theo lời kể của chị N., khoảng 18h30 ngày 29/7, chủ căn hộ đến gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời.

"Do quá lâu không liên lạc được, chủ nhà đã nhờ ban quản lý và nhân viên bảo vệ hỗ trợ mở cửa. Khi cửa vừa mở, mọi người bàng hoàng phát hiện anh T. đã tử vong trong căn hộ nên lập tức trình báo cơ quan công an", chị N. kể.

Khu vực tòa nhà nơi nam thanh niên tử vong thuê ở. Ảnh: T.D.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường.

"Khi đó có rất đông người dân đứng theo dõi bên ngoài nhưng không ai dám vào căn hộ. Sau khi công an đến, khu vực tiếp tục được phong tỏa, người dân không được tiếp cận", chị N. cho biết thêm.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công an phường Tây Mỗ xác nhận nạn nhân Đỗ A.T. (SN 1991, quê Lào Cai) có nhiều người trẻ biết đến trên mạng xã hội.

Khu vực thang máy. Ảnh: T.D.

Theo đại diện công an, qua xác minh ban đầu, anh T. thường xuyên đi chơi và nhiều lần tắt điện thoại trong vài ngày, khiến người khác không thể liên lạc được.

"Khi tiếp cận căn hộ, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân tử vong trên giường trong tư thế đắp chăn. Bước đầu chưa ghi nhận dấu hiệu của một vụ án mạng", đại diện Công an phường Tây Mỗ cho biết.

Khu vực căn hộ người đàn ông thuê. Ảnh: T.D.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh trước thời điểm nạn nhân tử vong có ai đến căn hộ hay không, đồng thời làm rõ các hoạt động của anh T. trước khi xảy ra vụ việc. Sau khi có đầy đủ kết quả điều tra, cơ quan công an sẽ kết luận nguyên nhân tử vong.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục xác minh, làm rõ.