Hàng xóm kể phút phát hiện nam thanh niên tử vong trong căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tóm tắt

VOV.VN - Liên quan đến vụ nam thanh niên tử vong nhiều ngày trong căn hộ chung cư ở Hà Nội, hàng xóm bàng hoàng kể về nạn nhân và giây phút phát hiện vụ việc. Công an bước đầu loại trừ dấu hiệu án mạng và đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

