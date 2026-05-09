中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hành động tổng thể bảo vệ Đồng bằng sông Cửu Long trước thiên tai cực đoan

Thứ Bảy, 19:25, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 9/5, tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN&MT) tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận số 26 của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026 - 2035.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với những tác động của biến đổi khí hậu, đòi hỏi các giải pháp tổng thể, liên vùng và liên ngành nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, ổn định dân sinh và phát triển bền vững vùng trọng điểm nông nghiệp của cả nước. 

hanh dong tong the bao ve Dong bang song cuu long truoc thien tai cuc doan hinh anh 1
Quang cảnh hội nghị

Theo Bộ NN&MT, vùng Đồng bằng sông Cửu Long với địa hình tương đối bằng phẳng, cùng hệ thống sông, kênh, rạch dày đặc và 744 km bờ biển nên có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội. Khu vực này chiếm tới 95% xuất khẩu gạo; 60% thủy sản và 65% trái cây; đồng thời nơi đây có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Bên cạnh những lợi thế, Đồng bằng sông Cửu Long cũng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do thiên tai gây ra, đặc biệt là sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn, uy hiếp nghiêm trọng ổn định dân sinh, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế, xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN&MT cho biết, thời gian qua, tình hình ngập úng, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn và sụt lún tại khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Một số chỉ tiêu trong kịch bản biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long hiện đã vượt mức dự báo trước đây. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 26 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với tình trạng sụt lún, sạt lở, ngập úng và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long. Đây được xem là kết luận có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh vùng đang đối mặt nhiều thách thức lớn về thiên tai và biến đổi khí hậu.

hanh dong tong the bao ve Dong bang song cuu long truoc thien tai cuc doan hinh anh 2
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN&MT

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp cũng cho biết, thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã đầu tư nhiều nguồn lực cho khu vực. Tuy nhiên, không thể xử lý theo hướng “sạt lở ở đâu thì kè ở đó” hay “sụt lún ở đâu thì đắp đập ở đó”, mà cần có bài toán tổng thể, liên vùng, liên tỉnh và liên ngành mới có thể giải quyết căn cơ các vấn đề của Đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì vậy, Kết luận số 26 của Bộ Chính trị nhằm giải quyết tổng thể các vấn đề đặt ra cho vùng. Ngoài trách nhiệm của các bộ, ngành, vai trò của các địa phương được xác định là đặc biệt quan trọng. Kết luận cũng nêu rõ trách nhiệm của từng bộ, từng địa phương; đồng thời đưa ra các giải pháp công trình và phi công trình nhằm ứng phó hiệu quả với tình trạng sụt lún, sạt lở, ngập úng và xâm nhập mặn.

“Ngoài trách nhiệm của các bộ, ngành thì trách nhiệm của các địa phương rất lớn. Trong kết luận cũng nêu rõ từng bộ làm gì, từng địa phương làm gì, và những vấn đề gì, kể cả là những công trình hay là phi công trình, các giải pháp công trình công trình thì cũng được nhưng ra rất rõ trong kết luận. Để triển khai thực hiện kết luận Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long là triển khai kết luận và đồng thời là chúng tôi cũng xin ý kiến các đồng chí để chắc là trong vòng một tuần tới thôi thì Chính phủ sẽ ban hành chương trình hành động để gửi cho các địa phương để từ đó chúng ta có một cái thống nhất về nhận thức, từ thống nhất nhận thức thì có những thống nhất và hành động rất cụ thể để giải quyết những vấn đề lớn của Đồng bằng sông Cửu Long”, ông Hiệp nhấn mạnh.

hanh dong tong the bao ve Dong bang song cuu long truoc thien tai cuc doan hinh anh 3
Sạt lở bờ sông, bờ biển tại vùng ĐBSCL phức tạp, khó lường

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, thành phố Cần Thơ có quy mô phát triển lớn hơn (diện tích 6.360 km², dân số gần 4,2 triệu người), hiện quản lý hệ thống thủy lợi quy mô lớn với 12.881 km kênh rạch, 72 km bờ biển, 667,8 km đê bao, 889 cống, 292 trạm bơm điện và 1 hồ chứa nước, phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai và phát triển đô thị.

Thời gian qua, Thành phố đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&MT triển khai các dự án trọng điểm nhằm nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng tổng hợp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, nguồn lực đầu tư, hạ tầng thích ứng, năng lực dự báo và quản trị rủi ro thiên tai vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.
 

hanh dong tong the bao ve Dong bang song cuu long truoc thien tai cuc doan hinh anh 4
Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ

Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ cho biết, là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ xác định việc triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 26 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị; trong đó, quán triệt quan điểm “chủ động thích ứng”, “thuận thiên”, bảo đảm tính tổng thể, liên vùng, đa mục tiêu và lấy người dân làm trung tâm phục vụ trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ đề nghị Bộ NN&MT tiếp tục hỗ trợ địa phương hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về quản lý tài nguyên nước, khai thác cát sông, nước ngầm và hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu; đồng thời xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu liên thông phục vụ dự báo, cảnh báo và điều hành theo thời gian thực. Đồng thời kiến nghị ưu tiên nguồn lực triển khai các công trình kiểm soát sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn mang tính liên vùng; đầu tư nâng cấp hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm và hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, tiết kiệm tài nguyên nước.

hanh dong tong the bao ve Dong bang song cuu long truoc thien tai cuc doan hinh anh 5
Tình trạng sạt lở tại vùng ĐBSCL

"Thứ nhất, chúng tôi đề nghị hỗ trợ các nguồn kinh phí để khắc phục 3 dự án sạt lở với tổng mức khoảng 570 tỷ đồng. Thành phố cũng đã có công văn từ tháng 11 năm 2025. Thứ hai, Thành phố cũng kiến nghị lãnh đạo Bộ quan tâm đầu tư cho Thành phố  dự án công trình cống Âu thuyền để đảm bảo rạch Khai Luông phục vụ cho khoảng trên 3.000 ha tránh cái tình trạng ngập úng cũng như sạt lở", ông Tuyên đề xuất.

Tại hội nghị, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng tập trung thảo luận về tình trạng sụt lún, sạt lở, khai thác cát và các giải pháp ứng phó trong thời gian tới.

Phạm Hải - Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tag: Đồng bằng sông Cửu Long thiên tai cực đoan hạn hán và xâm nhập mặn đảm an ninh nguồn nước
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐBSCL thúc đẩy sử dụng điện mặt trời áp mái gắn với hệ thống lưu trữ năng lượng
ĐBSCL thúc đẩy sử dụng điện mặt trời áp mái gắn với hệ thống lưu trữ năng lượng

VOV.VN - Tại thành phố Cần Thơ vừa diễn ra Hội thảo “Điện mặt trời thế hệ tiếp theo”, do Công ty CP Cơ điện Liên Thành Việt Nam (LITHACO) tổ chức. Hội thảo thu hút khoảng 300 đại biểu là các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng, doanh nghiệp, nhà máy, tổ chức tài chính, đại diện hộ gia đình khu vực ĐBSCL.

ĐBSCL thúc đẩy sử dụng điện mặt trời áp mái gắn với hệ thống lưu trữ năng lượng

ĐBSCL thúc đẩy sử dụng điện mặt trời áp mái gắn với hệ thống lưu trữ năng lượng

VOV.VN - Tại thành phố Cần Thơ vừa diễn ra Hội thảo “Điện mặt trời thế hệ tiếp theo”, do Công ty CP Cơ điện Liên Thành Việt Nam (LITHACO) tổ chức. Hội thảo thu hút khoảng 300 đại biểu là các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng, doanh nghiệp, nhà máy, tổ chức tài chính, đại diện hộ gia đình khu vực ĐBSCL.

An ninh nguồn nước ở ĐBSCL: Đang đối mặt với 7 thách thức
An ninh nguồn nước ở ĐBSCL: Đang đối mặt với 7 thách thức

VOV.VN - Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt áp lực lớn về an ninh nguồn nước khi xâm nhập mặn gia tăng, dòng chảy biến động và biến đổi khí hậu, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, sinh kế người dân. Loạt bài “ĐBSCL trong cuộc đua bảo đảm an ninh nguồn nước” của VOV sẽ phân tích những thách thức và nỗ lực thích ứng.

An ninh nguồn nước ở ĐBSCL: Đang đối mặt với 7 thách thức

An ninh nguồn nước ở ĐBSCL: Đang đối mặt với 7 thách thức

VOV.VN - Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt áp lực lớn về an ninh nguồn nước khi xâm nhập mặn gia tăng, dòng chảy biến động và biến đổi khí hậu, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, sinh kế người dân. Loạt bài “ĐBSCL trong cuộc đua bảo đảm an ninh nguồn nước” của VOV sẽ phân tích những thách thức và nỗ lực thích ứng.

Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước cho ĐBSCL trước biến đổi khí hậu
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước cho ĐBSCL trước biến đổi khí hậu

VOV.VN - Ngày 22/3 tại Cần Thơ, nhân Ngày nước thế giới, UBND TP. Cần Thơ phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo “An ninh nguồn nước Đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu”. 

Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước cho ĐBSCL trước biến đổi khí hậu

Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước cho ĐBSCL trước biến đổi khí hậu

VOV.VN - Ngày 22/3 tại Cần Thơ, nhân Ngày nước thế giới, UBND TP. Cần Thơ phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo “An ninh nguồn nước Đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu”. 

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục