Hành khách được mang không quá 100ml dung dịch sát khuẩn lên máy bay

Trước sự bùng phát của đại dịch Covi-19, ngành y tế và các chuyên gia khuyên nên đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn, cồn trên 40 độ thường xuyên. Chính vì vậy, khi có việc phải đi bằng máy bay, nhiều người đã mang cả lọ dung dịch rửa tay lên máy bay. Bất ngờ tại cửa kiểm tra an ninh, với những lọ dung dịch sát khuẩn lớn hơn 100ml theo quy định phải gửi theo đường hành lý xách tay hoặc bỏ lại sân bay. Vì sao lại như vậy?

Hành khách hoặc tổ bay muốn mang theo dung dịch sát khuẩn có chứa cồn trong hành lý xách tay khi đi máy bay thì giới hạn dung tích không quá 100ml.

Dung dịch rửa tay khô với thành phần chính là cồn, một chất dễ cháy, được phân loại là hàng nguy hiểm. Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) và các quốc gia thành viên đã có quy định kiểm soát nghiêm ngặt việc mang dung dịch có cồn lên máy bay.

Trước tình hình nhu cầu sử dụng dung dịch sát khuẩn này tăng cao do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, IATA đã có hướng dẫn đặc biệt về việc vận chuyển dung dịch sát khuẩn có chứa cồn trên máy bay. Theo đó, hành khách hoặc tổ bay muốn mang theo dung dịch khử trùng tay có chứa cồn trong hành lý xách tay thì giới hạn dung tích không được quá 100ml.

Để đảm bảo an toàn cho chuyến bay, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách kiểm tra và đảm bảo dung dịch rửa tay mình mang theo không vượt quá 100ml, tuân thủ hướng dẫn của nhân viên an ninh hàng không tại các điểm kiểm tra an ninh trước khi lên tàu bay.

Đối với khách các chuyến bay quốc tế đến qua Cảng hàng không Nội Bài giai đoạn này, quy trình thực hiện các thủ tục liên quan gồm nhân viên kiểm dịch y tế quốc tế phát tờ khai y tế cho hành khách của các chuyến bay quốc tế đến khi khách vào nhà ga hành khách T2.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách kiểm tra và đảm bảo dung dịch rửa tay mình mang theo không vượt quá 100ml, tuân thủ hướng dẫn của nhân viên an ninh hàng không tại các điểm kiểm tra an ninh trước khi lên tàu bay.

Sau đó, khách vào khu vực kiểm dịch, thực hiện khai báo y tế tại các bàn được bố trí sẵn tại Nhà ga, sau đó hành khách nộp tờ khai cho tổ kiểm dịch. Nhân viên y tế kiểm tra thông tin trên tờ khai, trường hợp nào chưa khai đầy đủ các mục thông tin thì được yêu cầu khai bổ sung.

Với người thực hiện khai báo điện tử thì đối chiếu thông tin hành khách đã có trong hệ thống hay chưa (thực hiện từ 10/3 tại sân bay Nội Bài). Nếu chưa có thông tin khai báo trong hệ thống điện tử, khách sẽ khai báo bằng giấy.

Sau khi hoàn thành khai báo y tế, hành khách đi qua khu vực có máy đo thân nhiệt tự động để ra khu vực làm thủ tục nhập cảnh. Tại đây, Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài sẽ kiểm tra hộ chiếu hành khách, nếu phát hiện hành khách có đi qua vùng có dịch sẽ chuyển cho kiểm dịch y tế. Kiểm dịch y tế sẽ kết hợp thông tin từ Công an cửa khẩu và thông tin từ tờ khai y tế để quyết định việc cách ly y tế.



Nếu khách thuộc diện cách ly sẽ tập trung tại khu vực riêng trước khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh để cơ quan chức năng đưa đi cách ly. Các trường hợp hành khách sốt khi qua kiểm tra máy đo thân nhiệt sẽ được khám, chẩn đoán lâm sàng và chuyển đến bệnh viện để cách ly. Hành lý ký gửi của hành khách sẽ được cơ quan chức năng chuyển đến nơi cách ly.

“Thời gian đối với khách nhập cảnh những ngày này chắc chắn sẽ kéo dài hơn thường lệ do khách phải thực hiện khai báo y tế, sàng lọc và xét nghiệm theo quy định bổ sung...,” lãnh đạo Cảng hàng không Nội Bài khuyến cáo./.

