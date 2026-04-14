Hành khách Việt bất tỉnh trên chuyến bay từ Mỹ về TP.HCM được cứu kịp thời

Thứ Ba, 05:43, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hành khách Việt bất tỉnh trên chuyến bay VN099 từ Mỹ về TP.HCM đã được tổ bay Vietnam Airlines và hai bác sĩ hỗ trợ kịp thời, vượt qua nguy kịch, chuyến bay vẫn khai thác bình thường.

Một hành khách người Việt rơi vào tình trạng bất tỉnh, không phản hồi trên chuyến bay VN099 của Vietnam Airlines từ San Francisco (Mỹ) về TP.HCM, đã qua cơn nguy kịch nhờ sự hỗ trợ kịp thời của tổ bay và hai bác sĩ đi cùng.

hanh khach viet bat tinh tren chuyen bay tu my ve tp.hcm duoc cuu kip thoi hinh anh 1
Hành khách rơi vào trạng thái không phản hồi trên chuyến bay VN099 của Vietnam Airlines được sơ cứu bởi tổ bay và hai bác sĩ đi cùng. 

Theo đại diện Vietnam Airlines, sự việc xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 13/4 (giờ Việt Nam) trong hành trình bay. Trong quá trình phục vụ, tổ tiếp viên phát hiện hành khách H.Y.L. (quốc tịch Việt Nam, ngồi ghế 38F) bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe và rơi vào trạng thái bất tỉnh, không phản hồi.

Tổ tiếp viên đã triển khai sơ cứu ban đầu, tiếp viên trưởng phát thanh trên toàn chuyến bay để tìm kiếm sự hỗ trợ y tế khẩn cấp. Hai hành khách là bác sĩ có mặt trên chuyến bay, gồm bà Jian Ying Liang (ghế 4A) và ông Keith Anh Kiet Ly (ghế 19D) đã tình nguyện hỗ trợ.

Hai bác sĩ đã nhanh chóng phối hợp cùng phi hành đoàn kiểm tra các chỉ số sức khỏe và hỗ trợ xử lý tình huống. Nhờ sự can thiệp kịp thời, hành khách H.Y.L. dần có phản ứng trở lại, khôi phục sự tỉnh táo và có thể tự ngồi dậy với sự trợ giúp của tổ bay.

Trong suốt thời gian còn lại của hành trình, tổ tiếp viên tiếp tục duy trì các biện pháp chăm sóc cần thiết và theo dõi sát sao tình trạng của hành khách. Trước khi máy bay hạ cánh, phi hành đoàn đã chủ động thông báo cho bộ phận mặt đất để chuẩn bị sẵn phương án y tế.

Sau khi đáp xuống Tân Sơn Nhất, hành khách được bàn giao an toàn cho lực lượng y tế sân bay để tiếp tục kiểm tra và theo dõi theo quy định.

Theo Vietnam Airlines, toàn bộ tình huống sự cố đã được tổ bay xử lý chuyên nghiệp và tuân thủ đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chuyến bay VN099 vẫn duy trì hành trình khai thác bình thường và không phát sinh tình huống phải đáp xuống hạ cánh ngoài kế hoạch.

Trước đó, máy bay Vietnam Airlines nhiều lần phải chuyển hướng hoặc hạ cánh khẩn cấp để hỗ trợ hành khách gặp sự cố y tế. Cụ thể, chuyến bay VN36 của Vietnam Airlines từ Frankfurt (Đức) về Hà Nội ngày 6/1 phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Kolkata ở Calcutta - Ấn Độ, để đưa một hành khách gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đi cấp cứu. Ngày 17/9/2025, chuyến bay VN30 từ Frankfurt đi TPHCM hạ cánh khẩn xuống sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động theo dõi và đánh giá tình trạng sức khỏe trước mỗi chuyến đi. Trường hợp có dấu hiệu bất thường, hành khách nên tham vấn ý kiến bác sĩ và cân nhắc việc thực hiện chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và chuyến hành trình.

Phi Long/VOV.VN
Tag: Vietnam Airlines chuyến bay VN099 hành khách bất tỉnh cấp cứu trên máy bay hàng không Tân Sơn Nhất bác sĩ sự cố y tế chuyến bay quốc tế an toàn hàng không
Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ để cấp cứu hành khách
VOV.VN - Trong hành trình từ Frankfurt về Hà Nội rạng sáng 7/1, chuyến bay VN36 của Vietnam Airlines đã phải đổi hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Kolkata (Ấn Độ) nhằm kịp thời hỗ trợ y tế cho một hành khách quốc tịch Đức gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe trên không.

Đoàn công tác Bộ Y tế Nga hỗ trợ cấp cứu hành khách trên chuyến bay của Vietnam Airlines

VOV.VN - Trên chuyến bay VN62 ngày 11/9/2025 của Vietnam Airlines khởi hành từ Moscow (Nga) đi Hà Nội, một hành khách nam 55 tuổi, quốc tịch Nga đã gặp vấn đề về sức khỏe sau khoảng hai giờ cất cánh.

Máy bay Việt Nam hạ cánh khẩn tại Ấn Độ để cấp cứu hành khách

VOV.VN - Do một hành khách có biểu hiện sức khỏe không ổn định, cơ trưởng chuyến bay của Vietnam Airlines đã quyết định chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp để hỗ trợ y tế.

