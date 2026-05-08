Hành trình 2 năm “tái sinh sự sống” cho bệnh nhân suy thận vùng ĐBSCL

Tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối từ các chuyên gia bệnh viện Chợ Rẫy, chiều 8/5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học Tổng kết 2 năm triển khai kỹ thuật ghép thận. Hội thảo lần này là dịp để các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành nhìn nhận ưu – nhược điểm, cùng đưa ra kế hoạch triển khai kỹ thuật ghép tạng tốt hơn thời gian tới.

Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Và trong định hướng phát triển mạng lưới y tế chuyên sâu theo vùng của Bộ Y tế, Cần Thơ được xác định là trung tâm y tế động lực của ĐBSCL. Nhiều năm qua, ngành y tế Cần Thơ tập trung đầu tư đồng bộ về nhân lực, cơ sở vật chất và chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu cho toàn khu vực.

Từ định hướng đó, ngay từ năm 2021, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã bắt đầu ấp ủ, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật ghép thận tại bệnh viện. Từ hành trình đào tạo nhân lực: bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên từ ngoại khoa đến nội khoa, gây mê hồi sức, theo dõi chăm sóc và điều trị bệnh sau ghép;… đến nỗ lực kiện toàn hệ thống cơ sở vật chất để đáp ứng các điều kiện khắt khe trong quy trình phẫu thuật ghép thận của Bộ Y tế, đặc biệt là sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa.

Qua 2 năm, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã thực hiện thành công 20 ca ghép thận, mang lại cơ hội sống mới cho nhiều bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

Sau quá trình nỗ lực, ngày 31/1/2024, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chính thức được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và từ người hiến chết não (Quyết định số 240/QĐ-BYT).

Đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã thực hiện 20 ca ghép (15 trường hợp cùng huyết thống, 3 trường hợp vợ chồng và 2 trường hợp ghép thận từ người hiến chết não). Điều đáng vui mừng là tất cả bệnh nhân sau ghép đều có diễn tiến tốt, chức năng thận ghép ổn định, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt, một bệnh nhân trẻ tuổi đã có thêm thành viên mới trong gia đình sau 2 năm thực hiện ghép thận từ người hiến là cha ruột.

Trải qua 2 năm phẫu thuật ghép thận, mẹ bệnh nhân V.D.K (34 tuổi) ở tỉnh Bến Tre vẫn không quên giây phút con được “cứu sống”. Bà cho biết hồi hộp, lo lắng lắm nhưng khi con tỉnh, bà rất mừng và hạnh phúc vì như vậy là con đã may mắn được sống lại.

Một dấu mốc quan trọng khẳng định năng lực chuyên môn của y tế Cần Thơ là ca lấy – ghép đa tạng từ người hiến chết não vào ngày 12/11/2025 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Rạng sáng 13/11/2025, ekip tiến hành lấy đa tạng thành công với sáu đơn vị tạng được điều phối đến nhiều bệnh viện trên cả nước. Hai quả thận được ghép cho hai bệnh nhân tại Cần Thơ; tim và một phần gan được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; phần gan còn lại được ghép cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương; giác mạc được điều phối về Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nhịp tim đầu tiên của trái tim miền Nam đã hồi sinh trên người bệnh nhân nhận tạng từ người chết não tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đồng hành cùng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ từ những ngày đầu chuyển giao kỹ thuật ghép thận, PGS.TS.BS Thái Minh Sâm - Trưởng khoa Tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy, Phó Chủ tịch Hội Tiết niệu - Thận học TP.HCM chia sẻ: “Tôi nghĩ đây là bước khởi đầu rất là tốt, các bạn có thể triển khai và làm chủ được những kỹ thuật cao hơn nữa, muốn như vậy thì dĩ nhiên chúng ta tiếp tục có thêm sự chuẩn bị về nhân sự cũng như cơ sở vật chất. Theo ý kiến tôi vừa triển khai vừa tiến hành đào tạo về con người, đồng thời cũng phải nâng cấp thêm trang thiết bị và cơ sở vật chất. Nếu tiến hành thay đổi đồng thời chúng ta có thể bắt kịp xu thế phát triển của khoa học cũng như những Trung tâm lớn trên toàn quốc và thế giới”.

Từng ca ghép thành công là thành quả của kỹ thuật y học hiện đại, kết tinh của trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của cả một tập thể. Theo BS.CKII Nguyễn Hoàng Phúc, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, từ nền tảng ghép thận, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đang tiếp tục chuẩn bị triển khai ghép gan với ekip được đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

“Ở góc độ bệnh viện, để thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ chính trị thì chúng tôi cũng xác định ngay từ đầu là bệnh viện sẽ trở thành một Trung tâm chuyên sâu tại khu vực. Bên cạnh sự thành công kỹ thuật ghép thận, đến thời điểm này chúng tôi cũng xác định trách nhiệm trong giai đoạn 2026 – 2030 sẽ tiến hành kỹ thuật ghép gan, ghép tim. Đối với kỹ thuật ghép gan, chúng tôi cũng đã cử một ekip lên học tại Đại học Y dược TP.HCM các kỹ thuật liên quan đến ghép gan. Chúng tôi đang xúc tiến hợp đồng hỗ trợ chuyển giao giữa Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và cũng lập đề án trình Bộ Y tế thẩm định đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật ghép gan. Sau khi Bộ Y tế thẩm định, chúng tôi cũng cố gắng theo mục tiêu ban đầu đến quý I/2027 sẽ thực hiện được cặp ghép đầu tiên hiến gan từ người sống tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ” - BS.CKII Nguyễn Hoàng Phúc thông tin thêm.

Cùng với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, ngày 11/4 vừa qua, ca lấy, ghép thận đầu tiên của Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cũng thực hiện thành công, với sự phối hợp, hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế và ekip của bệnh viện.

Việc triển khai thành công kỹ thuật ghép thận tại ĐBSCL cho thấy năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ khu vực đã từng bước đáp ứng yêu cầu của các kỹ thuật y học hiện đại. Đồng thời, mô hình phối hợp liên viện trong ghép tạng cũng được hình thành rõ nét hơn, tạo nền tảng để phát triển thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu khác trong thời gian tới.