Hành trình gieo mầm xanh hi vọng” đến với trẻ em miền núi Sơn La

Tóm tắt

VOV.VN - Hàng trăm trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở Sơn La sẽ được khám và phẫu thuật miễn phí - “hành trình gieo mầm xanh hi vọng” đã đem lại niềm tin, cơ hội được cải thiện sức khoẻ và từng bước hoà nhập cộng đồng, thay đổi cuộc sống của nhiều trẻ em miền núi vùng cao.

