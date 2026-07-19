Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia của Đội K72

Tóm tắt

VOV.VN - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với các chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (K72) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, cuộc chiến tìm kiếm đồng đội chưa bao giờ dừng lại. Từ ngày 26/3/2026 đến đầu tháng 7/2026, đơn vị đã quy tập được 62 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại tỉnh Kratie, Kampong Thom, Vương quốc Campuchia - nơi từng là chiến trường trọng điểm năm xưa.

