Hào quang lạ bao quanh mặt trời ở Nghệ An gây xôn xao, chuyên gia nói gì?

Trưa 5/5, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh ghi lại hiện tượng mặt trời được bao quanh bởi một vòng hào quang rộng tại một số địa phương ở Nghệ An, thu hút sự chú ý và gây nhiều đồn đoán trong dư luận.

Theo các bài đăng, hiện tượng này được ghi nhận vào khoảng hơn 10h cùng ngày tại khu vực huyện Yên Thành cũ. Hình ảnh cho thấy mặt trời được bao quanh bởi một quầng sáng nhiều màu sắc, với màu vàng đậm ở phía trong và nhạt dần ra bên ngoài, tương tự như cầu vồng. Xung quanh mặt trời xuất hiện nhiều đám mây mỏng, tạo nên hiệu ứng thị giác rõ nét.

Hình ảnh được người dân ghi lại trên bầu trời tỉnh Nghệ An (Nguồn: MXH)

Không chỉ tại Yên Thành, nhiều người dùng mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh tương tự được ghi nhận tại các khu vực như Diễn Châu, Nghi Lộc, Anh Sơn, Đô Lương (Nghệ An). Dưới các bài đăng, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng, cho rằng, đây có thể là dấu hiệu của thời tiết cực đoan như mưa dông, mưa đá, lốc xoáy, thậm chí là hạn hán hoặc lũ lụt.

Một số tài khoản còn dẫn lại hình ảnh quầng mặt trời xuất hiện trước đó vào ngày 16/5/2025 tại khu vực TP Vinh cũ, sau đó xảy ra mưa lớn kéo dài, càng khiến nhiều người tin rằng hiện tượng này là “điềm báo” bất thường.

Liên quan đến hiện tượng này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định: "Hiện tượng trên là quầng mặt trời (Halo). Là hiện tượng mặt trời bị che chắn bởi đám mây. Đây là loại mây cấu tạo bởi các tinh thể đá mỏng thường tồn tại ở độ cao trên 6000m. Chúng ta nhìn thấy trời xanh bị che hơi mờ vì mây mỏng. Ánh sáng mặt trời chiếu qua lớp tinh thể đá bị khúc xạ tạo ra một vầng hào quang mà dân gian hay gọi là quầng. Hiện tượng quầng thường quan sát vào buổi trưa những ngày nắng nóng. Nó không thường xuyên nhưng không hiếm gặp. Không có quy luật nhất định của hiện tượng này với các thiên tai".

Theo Trưởng phòng Dự báo thời tiết, quầng hào quang là những vòng ánh sáng bao quanh Mặt Trời hoặc Mặt Trăng. Chúng thường xuất hiện khi có một lớp mây li ti mỏng xuất hiện trên bầu trời. Sự kết hợp giữa hóa học, vật lý và hình học là nguyên nhân chính tạo ra quầng mặt trời. Bầu khí quyển pha trộn nhiều loại khí, bao gồm khí oxy, nitơ và hơi nước. Ở độ cao đủ lớn, hơi nước cô đặc và sau đó đông cứng thành tinh thể băng. Khi ánh sáng Mặt Trời chiếu xuyên qua tinh thể băng, dạng hình học của tinh thể sẽ làm cho ánh sáng bị khúc xạ, tương tự hiện tượng xảy ra khi ánh sáng chiếu qua một lăng kính.

Quầng mặt trời hoặc mặt trăng thường là dấu hiệu dự báo sắp có mưa. Do quầng hào quang cần tinh thể băng để hình thành, tinh thể băng thường xuất hiện trong những đám mây li ti ở độ cao lớn. Những đám mây này có thể kéo đến nhiều ngày trước khi có khối khí nóng hoặc lạnh mang mưa đến. Tuy nhiên, không phải mọi đám mây li ti đều đi kèm bão. Một số quầng hào quang chỉ đơn thuần là tín hiệu cho thấy lượng nước ở thượng quyển gia tăng. Hiện tượng này cũng có thể xảy ra cả với Mặt Trăng.

"Đây là hiện tượng tự nhiên bình thường. Hiện tượng này thường hay xảy ra và có nhiều tên gọi khác nhau như: quầng mặt trời, quang mặt trời, halo sun, tán mặt trời...Người dân không nên lo lắng hay gán ghép hiện tượng này với các quan điểm không đúng", ông Nguyễn Văn Hưởng khẳng định.