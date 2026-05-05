中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hào quang lạ bao quanh mặt trời ở Nghệ An gây xôn xao, chuyên gia nói gì?

Thứ Ba, 15:41, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hình ảnh quầng sáng nhiều màu bao quanh mặt trời xuất hiện tại nhiều địa phương ở Nghệ An trưa 5/5 khiến mạng xã hội xôn xao, dấy lên nhiều đồn đoán về “điềm lạ”. Tuy nhiên, chuyên gia khí tượng khẳng định đây chỉ là hiện tượng tự nhiên do khúc xạ ánh sáng, không mang yếu tố tâm linh.

Trưa 5/5, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh ghi lại hiện tượng mặt trời được bao quanh bởi một vòng hào quang rộng tại một số địa phương ở Nghệ An, thu hút sự chú ý và gây nhiều đồn đoán trong dư luận.

Theo các bài đăng, hiện tượng này được ghi nhận vào khoảng hơn 10h cùng ngày tại khu vực huyện Yên Thành cũ. Hình ảnh cho thấy mặt trời được bao quanh bởi một quầng sáng nhiều màu sắc, với màu vàng đậm ở phía trong và nhạt dần ra bên ngoài, tương tự như cầu vồng. Xung quanh mặt trời xuất hiện nhiều đám mây mỏng, tạo nên hiệu ứng thị giác rõ nét.

hao quang la bao quanh mat troi o nghe an gay xon xao, chuyen gia noi gi hinh anh 1
Hình ảnh được người dân ghi lại trên bầu trời tỉnh Nghệ An (Nguồn: MXH)

Không chỉ tại Yên Thành, nhiều người dùng mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh tương tự được ghi nhận tại các khu vực như Diễn Châu, Nghi Lộc, Anh Sơn, Đô Lương (Nghệ An). Dưới các bài đăng, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng, cho rằng, đây có thể là dấu hiệu của thời tiết cực đoan như mưa dông, mưa đá, lốc xoáy, thậm chí là hạn hán hoặc lũ lụt.

Một số tài khoản còn dẫn lại hình ảnh quầng mặt trời xuất hiện trước đó vào ngày 16/5/2025 tại khu vực TP Vinh cũ, sau đó xảy ra mưa lớn kéo dài, càng khiến nhiều người tin rằng hiện tượng này là “điềm báo” bất thường.

Liên quan đến hiện tượng này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định: "Hiện tượng trên là quầng mặt trời (Halo). Là hiện tượng mặt trời bị che chắn bởi đám mây. Đây là loại mây cấu tạo bởi các tinh thể đá mỏng thường tồn tại ở độ cao trên 6000m. Chúng ta nhìn thấy trời xanh bị che hơi mờ vì mây mỏng. Ánh sáng mặt trời chiếu qua lớp tinh thể đá bị khúc xạ tạo ra một vầng hào quang mà dân gian hay gọi là quầng. Hiện tượng quầng thường quan sát vào buổi trưa những ngày nắng nóng. Nó không thường xuyên nhưng không hiếm gặp. Không có quy luật nhất định của hiện tượng này với các thiên tai".

Theo Trưởng phòng Dự báo thời tiết, quầng hào quang là những vòng ánh sáng bao quanh Mặt Trời hoặc Mặt Trăng. Chúng thường xuất hiện khi có một lớp mây li ti mỏng xuất hiện trên bầu trời. Sự kết hợp giữa hóa học, vật lý và hình học là nguyên nhân chính tạo ra quầng mặt trời. Bầu khí quyển pha trộn nhiều loại khí, bao gồm khí oxy, nitơ và hơi nước. Ở độ cao đủ lớn, hơi nước cô đặc và sau đó đông cứng thành tinh thể băng. Khi ánh sáng Mặt Trời chiếu xuyên qua tinh thể băng, dạng hình học của tinh thể sẽ làm cho ánh sáng bị khúc xạ, tương tự hiện tượng xảy ra khi ánh sáng chiếu qua một lăng kính.

Quầng mặt trời hoặc mặt trăng thường là dấu hiệu dự báo sắp có mưa. Do quầng hào quang cần tinh thể băng để hình thành, tinh thể băng thường xuất hiện trong những đám mây li ti ở độ cao lớn. Những đám mây này có thể kéo đến nhiều ngày trước khi có khối khí nóng hoặc lạnh mang mưa đến. Tuy nhiên, không phải mọi đám mây li ti đều đi kèm bão. Một số quầng hào quang chỉ đơn thuần là tín hiệu cho thấy lượng nước ở thượng quyển gia tăng. Hiện tượng này cũng có thể xảy ra cả với Mặt Trăng.

"Đây là hiện tượng tự nhiên bình thường. Hiện tượng này thường hay xảy ra và có nhiều tên gọi khác nhau như: quầng mặt trời, quang mặt trời, halo sun, tán mặt trời...Người dân không nên lo lắng hay gán ghép hiện tượng này với các quan điểm không đúng", ông Nguyễn Văn Hưởng khẳng định. 

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: quầng mặt trời hào quang mặt trời hiện tượng thiên nhiên Nghệ An Yên Thành thời tiết bất thường khúc xạ ánh sáng mây tinh thể băng chuyên gia khí tượng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Oi nóng trước khi bão vào bờ là hiện tượng thời tiết nguy hiểm
Oi nóng trước khi bão vào bờ là hiện tượng thời tiết nguy hiểm

VOV.VN - Theo chuyên gia, thời tiết oi nóng ở miền Bắc tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dông, lốc, sét trước khi bão đổ bộ vào bờ

Oi nóng trước khi bão vào bờ là hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Oi nóng trước khi bão vào bờ là hiện tượng thời tiết nguy hiểm

VOV.VN - Theo chuyên gia, thời tiết oi nóng ở miền Bắc tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dông, lốc, sét trước khi bão đổ bộ vào bờ

Giải mã hiện tượng mây cuộn kỳ lạ trên bầu trời Bình Dương
Giải mã hiện tượng mây cuộn kỳ lạ trên bầu trời Bình Dương

VOV.VN - Chiều nay (31/8), bầu trời Bình Dương bất ngờ xuất hiện những đám mây có hình thù kỳ lạ, thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Giải mã hiện tượng mây cuộn kỳ lạ trên bầu trời Bình Dương

Giải mã hiện tượng mây cuộn kỳ lạ trên bầu trời Bình Dương

VOV.VN - Chiều nay (31/8), bầu trời Bình Dương bất ngờ xuất hiện những đám mây có hình thù kỳ lạ, thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Hiện tượng cực hiếm: Mây bao quanh đỉnh núi Bà Đen, tạo hình thù kỳ lạ như đĩa bay
Hiện tượng cực hiếm: Mây bao quanh đỉnh núi Bà Đen, tạo hình thù kỳ lạ như đĩa bay

Những đám mây lớn bao quanh đỉnh núi Bà Đen với hình thù độc lạ, màu trắng muốt nổi bật giữa nền trời xanh và cỏ cây, tạo khung cảnh thiên nhiên kỳ thú, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hiện tượng cực hiếm: Mây bao quanh đỉnh núi Bà Đen, tạo hình thù kỳ lạ như đĩa bay

Hiện tượng cực hiếm: Mây bao quanh đỉnh núi Bà Đen, tạo hình thù kỳ lạ như đĩa bay

Những đám mây lớn bao quanh đỉnh núi Bà Đen với hình thù độc lạ, màu trắng muốt nổi bật giữa nền trời xanh và cỏ cây, tạo khung cảnh thiên nhiên kỳ thú, thu hút sự chú ý của nhiều người.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục