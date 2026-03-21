Hiến máu đầu Xuân, bổ sung nguồn máu cấp cứu tại Đắk Lắk

Từ sáng sớm, nhiều đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp đã có mặt đăng ký hiến máu. Ông Lê Quang Hưng, Phó Giám đốc một công ty bảo hiểm tại tỉnh Đắk Lắk cho biết, hơn 20 cán bộ, nhân viên của đơn vị đã chủ động sắp xếp công việc để tham gia chương trình ngay từ 7h sáng, sau đó trở lại cơ quan làm việc. Ngoài các đợt hiến máu tập trung, đơn vị còn duy trì nhóm “Giọt hồng nhân ái”, sẵn sàng hiến máu, hiến tiểu cầu khi có yêu cầu khẩn cấp.

Từ sáng sớm, đông đảo người dân đến đăng ký hiến máu tại chương trình.

“Đoàn hôm nay có hơn 20 người, bản thân mình và gia đình cũng như tất cả các anh em cũng đã chuẩn bị từ ngày hôm qua, sắp xếp thời gian rất sớm, 7h cả đoàn cũng đã có mặt tại phân hiệu trường đại học luật và cùng tham gia hiến máu”, ông Hưng chia sẻ.

Khám sàng lọc và kiểm tra sức khỏe người hiến máu

Chương trình thu hút hơn 400 người tham gia, tiếp nhận 355 đơn vị máu. Trong bối cảnh nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị luôn ở mức cao, đặc biệt sau dịp Tết, lượng máu tiếp nhận này góp phần quan trọng giúp các cơ sở y tế chủ động nguồn dự trữ.

Đối với các đoàn viên, thanh niên, hiến máu tình nguyện trong Tháng Thanh niên không chỉ là hoạt động nhân đạo mà còn là cách để tuổi trẻ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Anh Nguyễn Văn Hồng, Bí thư chi đoàn Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên, Đài TNVN cho rằng, mỗi đơn vị máu cho đi là thêm cơ hội sống cho người bệnh, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia trong xã hội.

Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu đầu xuân tại Đắk Lắk

“Hiến máu tình nguyện trong Tháng Thanh niên là một hoạt động có ý nghĩa, thể hiện phần nào trách nhiệm của tuổi trẻ với xã hội. Mỗi lần hiến máu có thể giúp đỡ những người bệnh đang cần truyền máu. Tuy không phải điều gì quá lớn lao nhưng việc này vẫn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và làm cho cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn”, anh Hồng cho biết thêm.

Đoàn viên chi đoàn VOV Tây Nguyên hưởng ứng hoạt động hiến máu trong Tháng Thanh niên 2026

Theo ông Tô Viết Vinh, Chánh Văn phòng Phân hiệu Trường Đại học Luật tại tỉnh Đắk Lắk, hoạt động hiến máu tại đơn vị được tổ chức định kỳ hằng năm, góp phần duy trì nguồn máu ổn định, hạn chế tình trạng thiếu máu cục bộ tại các cơ sở y tế trên địa bàn. "Đông đảo viên chức, người lao động cũng như học sinh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đăng ký tham gia máu tình nguyện, từ sáng nay một số đơn vị đã đến rất sớm và hưởng ứng chương trình. Phong trào hiến máu tình nguyện tại phân hiệu trong thời gian qua rất sôi nổi. Mỗi năm phân hiệu tổ chức hai lần hiến máu tình nguyện để sẽ chia giọt máu của mỗi người đến với người khác nhằm cứu sống những người đang cần máu”, ông Vinh nói.