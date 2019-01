‎Hiện trường xe chở đá bẹp dúm đầu sau khi đâm trực diện xe container

Vào khoảng 05 giờ sáng nay (02/1/2019), xe tải chở đá biển kiểm soát 36C 151. 05 và xe container biển kiểm soát 15C 041.40 đã đâm nhau trực diện tại Km24, thuộc địa bàn xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Tại hiện trường, phần đầu của 2 xe sau cú đâm biến dạng, nát bét và vẫn còn dính vào nhau, đá ở trên xe theo đà quán tính hất qua đầu xe tải lên cả đầu xe container và vương vãi một đoạn đường. Theo Lãnh đạo Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT công an TP Hà Nội), nguyên nhân ban đầu là do lái xe tải chở đá chạy xe cả đêm, buồn ngủ nên đã lấn làn, lao sang làn ngược chiều, đâm trực diện vào xe container. Cú đâm rất mạnh như rất may cả 2 lái xe đều chỉ bị xây xát nhẹ. Nhận được thông tin, Đội CSGT số 8 đã điều động lực lượng đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương phân luồng điều tiết giao thông. Sau khi đo vẽ hiện trường, 2 xe bị nạn được cẩu đi nơi khác, giao thông sau đó đã được đảm bảo trở lại.

