Hai chân bị bại liệt, đi lại bằng xe 3 bánh, nhưng anh Lưu Văn Hùng, Đội trưởng đội dân phòng cơ động phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nổi tiếng về bắt cướp, giữ bình yên cho phố phường. Người dân nơi đây gọi anh là “hiệp sĩ khuyết tật”.

Lưu Văn Hùng được tôn vinh gương mặt tiêu biểu của TP Đà Nẵng .

Lưu Văn Hùng sinh ra và lớn lên nơi làng quê nghèo ven chân núi xã Quế Xuân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Lúc 10 tuổi, sau một cơn sốt nặng, Hùng bị bại liệt hai chân. Đôi nạng gỗ đưa Hùng đến trường suốt những năm ấu thơ nghèo khổ ở vùng ngoại ô phía Bắc thành phố Đà Nẵng. Học nghề sửa chữa xe máy xong, không xin được việc làm, Lưu Văn Hùng mở quán làm đá lạnh và chạy xe chở đá cho khách, buôn bán hàng tạp hóa.. Lưu Văn Hùng tham gia đội dân phòng cơ động ở phường Hoà Khánh Bắc. Từ đó, anh cùng đồng đội lập nhiều chiến công đáng nể.



Cách đây 1 năm, có 3 đối tượng vào một quán karaoke trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc. Sau đó, các đối tượng nảy sinh mâu thuẫn và dùng giao, mã tấu tấn công chủ quán. Nhận được tin báo lúc 10 giờ đêm, Lưu Văn Hùng không ngại khó đã có mặt và bắt được các đối tượng bàn giao cho công an phường. Hay vụ một số đối tượng sử dụng ma túy tại phòng trọ, Lưu Văn Hùng cùng anh em bắt quả tang các đối tượng này và bàn giao cho công an xử lý.

Hiệp sĩ khuyết tật bắt giữ tội phạm.

Lưu Văn Hùng kể lại: “Bản thân là một người khuyết tật đi lại khó khăn nhưng với tôi sự đam mê đóng góp một công sức nhỏ bé để giảm thiểu bớt loại tội phạm. Đêm khuy cùng anh đi 2 đến 3 giờ sáng vui có, buồn cũng có những lúc đi làm họ xúc phạm đến mình nhưng mình phải kiềm chế. Các đối tượng bây giờ manh động nó dùng toàn mã tấu, kiếm. Bây giờ còn sức khỏe mình cố gắng cống hiến hết mình giữ bình yên cho xóm làng”.

Nhiều năm qua, Lưu Văn Hùng cùng anh em trong đội dân phòng đã giữ nhiều đối tượng phạm tội, lấy lại nhiều xe máy, máy tính xách tay bị trộm cướp.

Anh Vũ Minh Sang, đội viên Đội dân phòng cơ động phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết: Dù đi lại bằng xe 3 bánh nhưng anh Hùng luôn có mặt ở những điểm nóng, góp sức giữ gìn an ninh trật tự: “Anh Hùng tuy khuyết tật nhưng không ngại khó khăn, 1 - 2 giờ đêm lãnh đạo trên, công an phường điện xuống nhờ anh giúp hết. Nhiều lúc đi tuần tra, dân họ báo cướp thì anh Hùng cũng tông vào xe tội phạm luôn, anh em phía sau hỗ trợ thêm để bắt tên cướp giữ bình yên cho dân dân. Rất là tuyệt vời, anh em đội viên chúng tôi phải noi theo”.

Nhiều năm qua, Lưu Văn Hùng cùng anh em trong đội dân phòng bắt giữ được nhiều đối tượng phạm tội.

Hiện nay, Lưu Văn Hùng là Đội trưởng Đội dân phòng cơ động ở phường Hoà Khánh Bắc. Đây là đàn phức tạp về an ninh trật tự, có nhiều kí túc xá sinh viên, khu nhà trọ công nhân và khu công nghiệp tập trung. Nhiều năm qua, Lưu Văn Hùng được Giám đốc Công an thành phố, Công an phường và UBND quận khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Dù tàn tật như thế nhưng trong tất cả các phong trào ở địa phương. Đặc biệt phong trào phòng chống tội phạm, anh Hùng là một tấm gương đi đầu. Vượt qua bệnh tật, vượt qua sức khỏe, anh tham gia rất hăng say. Rất mưu trí trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm. Tàn tật như vậy nhưng mưu trí bắt được đối tượng, đã nhiều lần anh Hùng được biểu dương một tấm gương sáng trong "Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc". Lực lượng công an quận cũng đã ghi nhận luôn luôn gần gũi và động viên. Anh Hùng rất giỏi, thể hiện sự mưu trí thông minh nhưng cũng gan dạ”.

Tấm gương vượt khó vươn lên, góp sức giữ bình yên phố, phường của anh Lưu Văn Hùng được người dân địa phương hết lời ngợi khen. Với anh, đó là phần thưởng cao quý nhất./.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung

