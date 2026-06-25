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Hiểu đúng về bệnh bạch biến để điều trị hiệu quả

Thứ Năm, 22:10, 25/06/2026
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VOV.VN - Hưởng ứng Ngày Bạch biến thế giới 25/6, Bệnh viện Da liễu TP.HCM khuyến cáo người dân cần hiểu đúng rằng bạch biến không phải bệnh truyền nhiễm, không lây từ người sang người và hiện có nhiều phương pháp điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm.

 

Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết, bạch biến là bệnh rối loạn sắc tố da khá phổ biến, ảnh hưởng khoảng 0,5-2% dân số thế giới. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, thường khởi phát từ 10-30 tuổi và hoàn toàn không phải bệnh truyền nhiễm, không lây từ người sang người.

Theo BS.CKII Võ Thị Đoan Phượng, Trưởng khoa Lâm sàng 3 của Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, bạch biến đặc trưng bởi các mảng da mất sắc tố, ranh giới rõ, thường xuất hiện ở mặt, cổ, bàn tay hoặc các vùng da hở.

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Bác sĩ khám cho bệnh nhân bạch biến (Ảnh: BVCC)

Đáng nói, bệnh không ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hay tính mạng nhưng gây tác động lớn đến tâm lý, khiến nhiều người mặc cảm, tự ti trong học tập, công việc và giao tiếp. Một số trường hợp còn có thể đi kèm các bệnh lý tự miễn như bệnh tuyến giáp hoặc đái tháo đường nên cần được tầm soát khi có chỉ định.

Theo bác sĩ, hiện nay bạch biến được chia thành thể hoạt động và thể ổn định để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Bên cạnh thuốc bôi, thuốc uống và quang trị liệu, y học hiện nay đã có nhiều kỹ thuật mới giúp phục hồi sắc tố da, trong đó điều trị càng sớm thì hiệu quả càng cao. Người bệnh cần kiên trì, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý dùng thuốc, đồng thời hạn chế căng thẳng, tránh nắng và tái khám định kỳ để đạt hiệu quả điều trị tốt nhất.

Đối với các trường hợp bạch biến ổn định nhưng đáp ứng kém với điều trị nội khoa, Bệnh viện Da liễu TP.HCM đang triển khai kỹ thuật ghép tế bào thượng bì không nuôi cấy. Phương pháp này sử dụng tế bào sắc tố từ vùng da lành của chính người bệnh để ghép lên vùng da mất sắc tố, góp phần phục hồi màu da tự nhiên và cải thiện chất lượng cuộc sống.

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Điều trị bạch biến tại Bệnh viện Da liễu với nhiều kỹ thuật mới (Ảnh: BVCC)

BS.CKII Võ Thị Đoan Phượng khuyến cáo, bệnh nhân cần rèn luyện lối sống lành mạnh và chế độ ăn giàu vitamin:

"Chúng ta nên ưu tiên lựa chọn những loại rau quả có màu xanh đậm hoặc là những loại hải sản như hàu, cá hồi, cá thu hoặc những loại hạt. Đặc biệt, nên lưu ý thường xuyên xét nghiệm định kỳ để phát hiện những bệnh lý hay đi kèm bệnh bạch biến. Ví dụ như xét nghiệm về định lượng hooc môn tuyến giáp, tuyến thượng thận, tuyến yên, insulin máu", BS Võ Thị Đoan Phượng nói. 

Là bệnh nhân điều trị bạch biến nhiều năm, chị Huỳnh Thị Phượng, ngụ TP.HCM cho biết, những mảng da mất sắc tố khiến chị từng rất mất tự tin vì ngoại hình thay đổi. Sau thời gian điều trị bằng thuốc kết hợp quang trị liệu, sắc tố da đã cải thiện nhưng vẫn cần kiên trì theo phác đồ. Chị cũng mong những người không may mắc bệnh giữ tinh thần lạc quan, tự tin điều trị thay vì mặc cảm:

"Tôi mong là bây giờ có một loại thuốc đặc trị nào cho hiệu quả. Nếu chẳng may mắc bệnh thì mình cũng tự tin lên và lạc quan để điều trị. Nếu lo nghĩ, stress thì sẽ lâu phục hồi da mình hơn", chị Huỳnh Thị Phương chia sẻ.

Theo thống kê của Bệnh viện Da liễu TP.HCM, trung bình mỗi năm bệnh viện tiếp nhận và điều trị hơn 5.000 lượt người mắc bạch biến. Ngày Bạch biến thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ kỳ thị đến sức mạnh”, các chuyên gia kêu gọi cộng đồng hiểu đúng về căn bệnh này, xóa bỏ những định kiến đối với người bệnh, đồng thời khuyến khích người có dấu hiệu nghi ngờ đến cơ sở chuyên khoa để được khám và điều trị sớm.

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Vượt qua rào cản tâm lý khi chẳng may mắc bệnh bạch biến

VOV.VN - Bệnh bạch biến gây ảnh hưởng tâm lý rất lớn, đặc biệt với những em bé, hay những cô gái tuổi thanh niên. Do đó với những gia đình, các bậc phụ huynh có con mắc bệnh này, việc đầu tiên là phải hết sức bình tĩnh và tìm hiểu kiến thức về bệnh.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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