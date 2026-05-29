English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an toàn trong trường học

Thứ Sáu, 16:17, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (29/5), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ban hành văn bản số 3147/BGDĐT-HSSV gửi các sở GD-ĐT về việc tăng cường chấn chỉnh, xử lí, ngăn chặn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.

Công văn nêu rõ, thời gian gần đây ở một số địa phương đã xảy ra một số vụ bạo lực của học sinh phổ thông với tính chất vi phạm pháp luật ở mức độ phức tạp, nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục, thể chất, tinh thần học sinh và gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội.

hieu truong phai chiu trach nhiem truc tiep, toan dien ve an toan trong truong hoc hinh anh 1

Để ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ cấp bách nhằm quản lí học sinh trong dịp nghỉ hè và chủ động phòng ngừa bạo lực học đường cho năm học mới.

Một là, triển khai tổng rà soát công tác tổ chức thực hiện các quy định, nhiệm vụ, giải pháp về công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục, đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ trong Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường.

Hai là, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an toàn trong trường học; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn, Đội, nhân viên, học sinh tổ chức triển khai và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường.

Các cơ sở giáo dục phải công khai số điện thoại đường dây nóng của hiệu trưởng, công an xã/phường và bộ phận tư vấn tâm lí tại các vị trí dễ quan sát. Phát huy tối đa vai trò của giáo viên chủ nhiệm, lực lượng Đoàn - Đội và tổ tư vấn tâm lí học đường để chủ động nắm bắt mâu thuẫn của học sinh ngay từ khi mới phát sinh trên lớp hoặc trên mạng xã hội. Triển khai hòm thư góp ý điện tử hoặc ứng dụng bảo mật để học sinh dễ dàng tố giác hành vi bắt nạt đồng thời bảo vệ học sinh tố giác.

Ba là, công tác phối hợp nhà trường - gia đình - địa phương. Thiết lập và duy trì kênh liên lạc thường xuyên, hiệu quả với cha mẹ học sinh để quản lí học sinh ngoài giờ học. Thiết lập cơ chế phối hợp, trao đổi trực tiếp, nhanh chóng giữa nhà trường với lực lượng công an tại địa bàn để thống nhất nhận định, đánh giá tình hình kịp thời và ứng phó linh hoạt giải quyết các vấn đề phục vụ công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lí nghiêm các vi phạm liên quan đến bạo lực học đường.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và giáo dục pháp luật. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo liên quan. Tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống bắt nạt, kĩ năng giải quyết mâu thuẫn và kĩ năng ứng xử trên môi trường mạng cho học sinh. Hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật. Nhận diện và từ chối các hành vi kích động bạo lực trực tuyến. Tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội.

Năm là, kiểm tra, giám sát và xử lí nghiêm vi phạm. Thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất về công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường. Xử lí nghiêm minh, kịp thời cá nhân và tập thể vi phạm, thiếu trách nhiệm. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, đảm bảo tính răn đe và tính giáo dục. Công khai đường dây nóng (hotline) của sở GD-ĐT và các cơ sở giáo dục để tiếp nhận phản ánh về bạo lực học đường hoạt động 24/7.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT nghiêm túc triển khai các nội dung trên và báo cáo kết quả triển khai về Bộ GDĐT trước ngày 5/9/2026. Đồng thời, thực hiện báo cáo định kì công tác phòng, chống bạo lực học đường vào tuần cuối của từng quý.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tag: VOV hiệu trưởng trường học học sinh an toàn trong trường học cơ sở giáo dục
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Góc khuất bạo lực học đường: Khi cái ác lộng hành ngay trong lớp học
Góc khuất bạo lực học đường: Khi cái ác lộng hành ngay trong lớp học

VOV.VN - Bạo lực học đường có thể hủy hoại nhân cách của người gây bạo lực, làm tổn thương sâu sắc nạn nhân và để lại một vết thương rất lâu dài cho cả cộng đồng.

Góc khuất bạo lực học đường: Khi cái ác lộng hành ngay trong lớp học

Góc khuất bạo lực học đường: Khi cái ác lộng hành ngay trong lớp học

VOV.VN - Bạo lực học đường có thể hủy hoại nhân cách của người gây bạo lực, làm tổn thương sâu sắc nạn nhân và để lại một vết thương rất lâu dài cho cả cộng đồng.

Học sinh đưa ra ý tưởng phòng chống bạo lực học đường
Học sinh đưa ra ý tưởng phòng chống bạo lực học đường

VOV.VN - Sáng nay (1/4), Bộ GD-ĐT phát động cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” lần thứ nhất.

Học sinh đưa ra ý tưởng phòng chống bạo lực học đường

Học sinh đưa ra ý tưởng phòng chống bạo lực học đường

VOV.VN - Sáng nay (1/4), Bộ GD-ĐT phát động cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” lần thứ nhất.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục