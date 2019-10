Hiệu trưởng trường mầm non tử vong nghi do thắt cổ tử vẫn

Ngày 3/10, ông Lương Văn Năm – Chủ tịch UBND xã Châu Phong, huyện Qùy Châu, Nghệ An cho biết: Khoảng 11h sáng cùng ngày ông nhận được thông tin cô Ng.Th.Th (SN 1977, Hiệu trưởng trường mầm non Châu Phong, huyện Qùy Châu) đã tử vong nghi do tự vẫn. Cô Th trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Qùy Châu.

Trường mầm non Châu Phong nơi cô Th làm việc.

Theo các giáo viên Trường mầm non Châu Phong, vào sáng 3/10 không thấy cô Th. đi làm như thường lệ. Cô hiệu trưởng xin nghỉ có việc riêng, đến khoảng hơn 11h thì trường nhận được tin báo cô Th. đã mất.

Được biết, vào sáng cùng ngày, người thân bàng hoàng phát hiện cô Th đã tử vong tại nhà riêng nghi do thắt cổ tự vẫn. Quá sốc trước sự việc, người chồng cũng ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu sau đó. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.