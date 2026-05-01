Hồ Mễ Trì thi công “xuyên lễ”: Tăng tốc cán đích trước mùa mưa 2026

VOV.VN - Dự án hồ điều hòa Mễ Trì (phường Đại Mỗ, Hà Nội) hơn 370 tỉ đồng đang bước vào giai đoạn nước rút. Trên công trường, máy móc hoạt động liên tục, công nhân, kỹ sư làm việc xuyên ngày đêm, kể cả dịp nghỉ lễ, nhằm kịp đưa công trình vào vận hành trước mùa mưa 2026, giảm áp lực ngập úng khu vực phía Tây Hà Nội.
Những ngày cuối tháng 4/2026, tại công trường dự án hồ điều hòa Mễ Trì (Đồng Bông 2), không khí thi công diễn ra khẩn trương, sôi động hơn bao giờ hết. Dưới cái nắng đầu hè, hàng chục mũi thi công đồng loạt triển khai, máy móc hoạt động hết công suất, công nhân, kỹ sư miệt mài làm việc xuyên ngày đêm với mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa 2026.
Dự án xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2) được khởi công từ cuối tháng 1/2026. Đây được xem là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm nhằm tăng cường năng lực tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây Hà Nội – nơi chịu áp lực lớn từ tốc độ đô thị hóa nhanh.
Ghi nhận thực tế cho thấy, trên toàn bộ công trường rộng lớn, không khí lao động diễn ra khẩn trương, liên tục. Hàng loạt máy xúc, máy ủi, xe tải nối đuôi nhau san gạt, đào đắp, vận chuyển đất. Tiếng động cơ vang lên không ngớt, hòa cùng nhịp làm việc hối hả của hàng trăm công nhân tạo nên một bức tranh thi công đầy khí thế.
Đơn vị nhà thầu đang hoàn thiện các đoạn nạo vét theo độ sâu kỹ thuật đã đề ra.
Tại các hạng mục kè hồ, nhiều tổ đội thi công đang tập trung hoàn thiện những phần việc quan trọng. Những khối bê tông được đổ liên tục, các đoạn kè dần thành hình, từng bước hoàn thiện diện mạo của hồ điều hòa trong tương lai. Ở khu vực đào hồ, các mũi thi công vẫn duy trì tiến độ cao, đảm bảo khối lượng đất được xử lý đúng kế hoạch.
 Theo dự kiến, sau ngày 30/4/2026, hồ Đồng Bông 2 có thể bước đầu thực hiện chức năng điều tiết nước khi xảy ra mưa lớn. Dù chưa hoàn thiện toàn bộ, nhưng việc đưa công trình vào vận hành từng phần sẽ góp phần giảm đáng kể áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, đặc biệt trong các đợt mưa đầu mùa.
Dáng dấp hồ điều hòa có quy mô khoảng 17,2ha, trong đó diện tích mặt nước khoảng 12ha. Tổng chiều dài kè gần 1.950m đang dần hoàn thiện.
Từ những nhịp máy rộn ràng, những giọt mồ hôi trên công trường, một công trình hạ tầng quan trọng đang từng ngày thành hình, mang theo kỳ vọng về một đô thị phát triển bền vững, thích ứng tốt hơn với những thách thức của thời tiết và quá trình đô thị hóa.
Đáng chú ý, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, công trường vẫn duy trì hoạt động liên tục. Nhiều công nhân chia sẻ, họ sẵn sàng làm việc xuyên lễ, không nghỉ ngày nào để góp phần đẩy nhanh tiến độ chung của dự án. “Ai cũng xác định đây là công trình quan trọng nên phải cố gắng hết sức. Làm nhanh ngày nào, người dân hưởng lợi sớm ngày đó”, một công nhân cho biết.
Không chỉ lực lượng công nhân, đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật cũng thường xuyên có mặt tại công trường để giám sát, điều phối thi công. Các hạng mục được tổ chức triển khai khoa học, chia ca hợp lý nhằm tận dụng tối đa thời gian và điều kiện thời tiết thuận lợi.
Dưới lòng công trường, những công nhân trong bộ đồ bảo hộ sẫm màu cúi mình bên miệng cống bê tông đang thi công dở. Tia lửa từ mỏ hàn xì bắn ra liên hồi, sáng rực từng nhịp trong không gian còn vương bụi xi măng.
Vật tư được tập kết tại công trình, sẵn sàng cho thi công.
Với nhịp độ thi công hiện tại, cùng sự quyết tâm của toàn bộ lực lượng trên công trường, hồ điều hòa Mễ Trì (Đồng Bông 2) đang dần hình thành rõ nét. Công trình không chỉ là giải pháp kỹ thuật nhằm chống ngập mà còn là minh chứng cho nỗ lực cải thiện hạ tầng đô thị của Hà Nội.  
Lê Hải/VOV.VN
