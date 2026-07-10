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Hồ Núi Cốc xả lũ từ 11h30 phút trưa 10/7, cảnh báo vùng hạ du sông Công

Thứ Sáu, 11:23, 10/07/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến mực nước hồ Núi Cốc dâng cao, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên quyết định vận hành xả nước qua tràn từ 11h30 ngày 10/7. Người dân các xã, phường dọc sông Công được khuyến cáo chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn khi mực nước dâng.

Ngày 10/7, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên thông báo vận hành xả nước qua tràn hồ Núi Cốc để điều tiết mực nước hồ sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài trên lưu vực.

Theo đơn vị quản lý, từ tối 8/7 đến rạng sáng 10/7, lượng mưa lớn liên tục đã khiến mực nước hồ Núi Cốc tiếp tục dâng cao, đạt cao trình +45,49m vào 7 giờ ngày 10/7. Thực hiện quy trình vận hành hồ chứa theo quy định, công ty sẽ tiến hành xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 11h30 phút ngày 10/7/2026.

ho nui coc xa lu tu 11h30 phut trua 10 7, canh bao vung ha du song cong hinh anh 1
Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên thông báo vận hành xả nước qua tràn từ 11h30 phút ngày 10/7.

Việc xả nước được thực hiện qua tràn xả lũ số 1 với 3 cửa xả. Độ mở dự kiến từ 34 đến 107cm, lưu lượng xả khoảng 50-150m³/giây và có thể được điều chỉnh tùy theo diễn biến thời tiết cũng như lượng nước đổ về hồ.

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên, việc điều tiết xả nước nhằm bảo đảm an toàn công trình hồ chứa, đồng thời chủ động cắt giảm lưu lượng nước, hạn chế nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn tiếp tục xảy ra trên lưu vực.

Tuy nhiên, quá trình xả nước có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, giao thông đường thủy và sinh hoạt của người dân khu vực hạ du dọc hai bên bờ sông Công. Các địa phương có khả năng chịu ảnh hưởng gồm các xã, phường: Đại Phúc, Tân Cương, Bá Xuyên, Sông Công, Phổ Yên, Vạn Xuân, Trung Thành, Phúc Thuận và Thành Công.

Đơn vị quản lý hồ khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, đánh bắt thủy sản, sản xuất và tập kết vật liệu tại khu vực ven sông trong thời gian hồ vận hành xả nước. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các thông báo của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để chủ động bảo vệ người, tài sản và di chuyển đến nơi an toàn khi cần thiết.

Công ty cũng đề nghị UBND các xã, phường và các lực lượng chức năng thông báo kịp thời đến người dân về kế hoạch xả nước; bố trí lực lượng trực gác 24/24 giờ tại các ngầm, tràn, khu vực nguy hiểm; lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại các vị trí có nguy cơ mất an toàn, đồng thời triển khai các phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do nước dâng.

Trong bối cảnh thời tiết còn diễn biến phức tạp, người dân tuyệt đối không chủ quan, không qua lại các khu vực ngầm tràn, bến đò, bãi bồi ven sông khi mực nước dâng cao để bảo đảm an toàn.

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Hồ Núi Cốc xả tràn để ứng phó bão số 10

VOV.VN - Ngày  30/9, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên thông báo, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), từ đêm 29/9 đến rạng sáng 30/9, trên lưu vực hồ Núi Cốc đã có mưa to đến rất to. Lúc 7h ngày 30/9, mực nước hồ đo được ở cao trình +46,36m, vượt mức dâng bình thường.

Cao Thắng/VOV.VN
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