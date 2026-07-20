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Hồ nước Công viên Ngọc Thụy ở phường Bồ Đề ô nhiễm, bốc mùi hôi thối

Thứ Hai, 20:14, 20/07/2026
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VOV.VN - Hồ nước Công viên Ngọc Thụy thuộc địa phận phường Bồ Đề (Hà Nội) ô nhiễm, bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người dân lân cận.

Những ngày gần đây, hồ điều hòa trong Công viên Ngọc Thụy ở phường Bồ Đề - Hà Nội đang xuất hiện tình trạng ô nhiễm, nước chuyển màu đen, nhiều chất thải và bùn lắng đọng khiến khu vực bốc mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sống xung quanh.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, mặt hồ có nhiều khu vực nước tù đọng, xuất hiện rác thải và lớp bùn tích tụ. Đặc biệt, vào những ngày nắng nóng, mùi hôi từ hồ bốc lên nồng nặc, gây khó chịu cho người dân khi đi qua hoặc tập thể dục trong công viên.

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Hồ nước Công viên Ngọc Thụy thuộc địa phận phường Bồ Đề ô nhiễm, bốc mùi hôi thối
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Mặt hồ có nhiều khu vực nước tù đọng, xuất hiện rác thải và lớp bùn tích tụ

Nhiều hộ dân sinh sống gần công viên cho biết, tình trạng ô nhiễm đã kéo dài trong thời gian qua. Mùi hôi phát tán mạnh vào sáng sớm và chiều tối, ảnh hưởng đến chất lượng không khí cũng như các hoạt động vui chơi, rèn luyện sức khỏe của người dân.

Anh Quân nhà ở tổ 16 cụm Ngọc Thụy cho biết: “Từ khi Công viên hồ điều hòa Ngọc Thụy mới hoàn thành, tôi thường xuyên đến đây chạy bộ vì không gian rất đẹp, thoáng đãng và không khí trong lành. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nước hồ bị ô nhiễm, bốc mùi hôi rất nặng nên tôi không còn dám chạy bộ như trước nữa”.

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Người dân phải đeo khẩu trang khi tập thể dục quanh hồ

Trong khi đó, bà Dung, nhà ở Chung Cư Đầm Nấm tổ 3 cụm Thượng Thanh sát công viên Ngọc Thụy cho biết: “Tôi là người dân sinh sống gần khu vực hồ điều hòa Công viên Ngọc Thụy. Hằng ngày, tôi thường đi bộ, tập thể dục quanh hồ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nước hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng, mùi hôi bốc lên nồng nặc, đặc biệt vào những ngày nắng nóng, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và việc rèn luyện sức khỏe của người dân trong khu vực.

Đặc biệt, mỗi khi có gió lớn, mùi hôi từ hồ lan rộng vào khu dân cư, ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Nhiều gia đình phải đóng kín cửa cả ngày nhưng vẫn không tránh được mùi hôi khó chịu, hầu như không ai dám mở cửa để đón không khí tự nhiên.

Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm, cải thiện chất lượng nước hồ, trả lại môi trường trong lành để người dân yên tâm sinh sống, tập thể dục và tận hưởng không gian xanh của công viên”.

Cận cảnh hồ nước Công viên Ngọc Thụy thuộc địa phận phường Bồ Đề ô nhiễm, bốc mùi hôi thối.

 

Công viên Ngọc Thụy được đầu tư gần 190 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích gần 7ha và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2023. Đây từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn về cảnh quan đô thị, không gian xanh và địa điểm sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm tại hồ điều hòa đang làm giảm đáng kể giá trị cảnh quan cũng như trải nghiệm của người dân khi đến công viên. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý, nạo vét, cải tạo chất lượng nước hồ nhằm khôi phục môi trường, bảo đảm vệ sinh và phát huy hiệu quả của công trình đã được đầu tư với kinh phí lớn.

Hoàng Yến/VOV.VN
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