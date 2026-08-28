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Hỗ trợ bác sĩ nội trú là đầu tư cho y tế dài hạn

Thứ Sáu, 22:12, 28/08/2026
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VOV.VN - “Đầu tư cho một bác sĩ giỏi là đầu tư cho hàng nghìn người bệnh trong tương lai”, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng nhấn mạnh khi nói về chính sách hỗ trợ bác sĩ nội trú vừa được HĐND Thành phố thông qua.

Đào tạo bác sĩ nội trú là một trong những chương trình đào tạo sau đại học có yêu cầu cao của ngành Y. Sau 6 năm học đại học, thay vì đi làm và bắt đầu có thu nhập, bác sĩ nội trú tiếp tục nhiều năm học tập, trực bệnh viện, thực hành lâm sàng và nghiên cứu với cường độ cao.

Trong khi đó, học phí và chi phí sinh hoạt có thể trở thành áp lực đối với những bác sĩ trẻ và gia đình. Theo PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, chính sách mới sẽ giúp những người có năng lực, đủ điều kiện và mong muốn theo đuổi bác sĩ nội trú có thể lựa chọn con đường này dựa trên năng lực, đam mê và định hướng nghề nghiệp, thay vì phải cân nhắc vì điều kiện kinh tế.

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Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

Theo nghị quyết được HĐND TP.HCM thông qua ngày 27/8, chính sách dự kiến hỗ trợ khoảng 400 bác sĩ nội trú mỗi năm. Riêng các chuyên ngành ưu tiên, khó thu hút như hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, tâm thần, truyền nhiễm, tim mạch, nhi khoa chuyên sâu, giải phẫu bệnh... được hỗ trợ thêm sinh hoạt phí bằng 2 lần mức lương tối thiểu vùng I. Tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến hơn 50 tỷ đồng mỗi năm.

Điểm đáng chú ý là chính sách không chỉ giải quyết bài toán chi phí đào tạo trước mắt mà gắn việc đào tạo với nhu cầu nhân lực của hệ thống y tế công lập. Bác sĩ được hỗ trợ sẽ thực hiện cam kết làm việc tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế TP.HCM theo quy định.

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Báo cáo công tác đào tạo ở Đại học Y Dược TP.HCM (Ảnh: Fanpage trường)

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đầu tư cho nguồn nhân lực y tế cần đi trước một bước. Một hệ thống CT, MRI hay robot phẫu thuật có thể được đầu tư và đưa vào sử dụng trong vài năm, nhưng để đào tạo một bác sĩ giỏi cần nhiều năm học tập và thực hành; để hình thành một chuyên gia đầu ngành, thậm chí cần một chặng đường dài hơn.

Vì vậy, trong quá trình xây dựng hệ thống y tế đa tầng, phát triển các trung tâm chuyên sâu và nâng cao năng lực y tế ở những khu vực còn thiếu nguồn lực, yếu tố con người vẫn là nền tảng quyết định chất lượng của hệ thống.

Ông Tăng Chí Thượng cho rằng, sự hỗ trợ của thành phố cũng đi kèm trách nhiệm của người được thụ hưởng. Những bác sĩ trẻ được hỗ trợ cần học tập nghiêm túc, trở thành những bác sĩ có năng lực và sau đào tạo mang kiến thức, chuyên môn trở lại phục vụ người bệnh, nhất là tại những nơi hệ thống y tế đang cần nhân lực.

“Có thể hôm nay một bác sĩ trẻ được Thành phố hỗ trợ vài trăm triệu đồng trong những năm đào tạo bác sĩ nội trú. Nhưng nếu người bác sĩ ấy trở thành một bác sĩ giỏi, trong 30 hay 40 năm hành nghề sau đó, sẽ có hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người bệnh được hưởng lợi từ quyết định đầu tư hôm nay”, ông Tăng Chí Thượng chia sẻ.

 

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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