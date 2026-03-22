Hỗ trợ trồng rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Thái Nguyên

Chủ Nhật, 20:16, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gần 55.000 cây giống cùng kinh phí, vật tư vừa được lực lượng kiểm lâm và các nhà hảo tâm trao tặng cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn tại Thái Nguyên, góp phần tạo sinh kế và phủ xanh đất trống, đồi trọc.

Nhân Ngày Quốc tế về rừng (21/3), tại thôn vùng cao Lũng Viền, xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên, Hạt Kiểm lâm số 03 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên) phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình hỗ trợ trồng rừng cho người dân hai xã Ngân Sơn và Nà Phặc. Đây là những địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, sinh kế phụ thuộc lớn vào sản xuất nông, lâm nghiệp.

Gần 55.000 cây giống cùng kinh phí, vật tư được trao tặng cho người dân

Thông qua chương trình, hơn 34 ha đất trống, đồi trọc của người dân tại 5 thôn gồm Lũng Viền, Tân Ý II, Bản Chang, Bản Liềng (xã Ngân Sơn) và Phiêng Sảng (xã Nà Phặc) được hỗ trợ trồng rừng, với tổng số trên 54.800 cây giống cùng hơn 5,5 tấn phân bón. Ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ 78 triệu đồng kinh phí chăm sóc cây.

Lực lượng kiểm lâm cùng các tình nguyện viên đến từ Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone trồng cây hỗ trợ người dân

Không chỉ trao tặng cây giống, các lực lượng tham gia còn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, hỗ trợ người dân từ khâu chuẩn bị hố đến vận chuyển cây, bảo đảm cây sinh trưởng tốt ngay từ giai đoạn đầu.

Khoảng 34ha đất trống được phủ xanh
Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhân ngày Quốc tế về rừng

Hoạt động góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, nâng cao nhận thức bảo vệ rừng, đồng thời mở ra hướng sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao, từng bước cải thiện đời sống, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Đà Nẵng khuyến khích người dân vùng cao trồng rừng gỗ lớn

VOV.VN - TP Đà Nẵng đã ban hành nhiều cơ chế khuyến khích người dân chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, vừa phát triển kinh tế bền vững, vừa góp phần hiệu quả bảo vệ sinh thái rừng phòng hộ đầu nguồn. Nhờ tham gia trồng rừng gỗ lớn, nhiều người dân các xã miền núi thoát nghèo có cuộc sống tốt hơn.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: trồng rừng Thái Nguyên hỗ trợ cây giống đồng bào dân tộc thiểu số phủ xanh đồi trọc sinh kế bền vững Ngày Quốc tế về rừng kiểm lâm MOBIFONE bảo vệ môi trường phát triển lâm nghiệp
Sơn La triển khai kế hoạch trồng gần 100ha rừng thay thế
Sơn La triển khai kế hoạch trồng gần 100ha rừng thay thế

VOV.VN - Mới đây, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành kế hoạch và giao đơn vị thực hiện trồng rừng thay thế từ nguốn vốn do chủ đầu tư các dự án nộp vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh năm 20026 (lần 1).

Sơn La triển khai kế hoạch trồng gần 100ha rừng thay thế

Sơn La triển khai kế hoạch trồng gần 100ha rừng thay thế

VOV.VN - Mới đây, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành kế hoạch và giao đơn vị thực hiện trồng rừng thay thế từ nguốn vốn do chủ đầu tư các dự án nộp vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh năm 20026 (lần 1).

Các tỉnh ven biển trồng mới hơn 11.600ha rừng
Các tỉnh ven biển trồng mới hơn 11.600ha rừng

VOV.VN - Ngày 8/12, tại tỉnh Cà Mau diễn ra Hội nghị sơ kết việc thực hiện Đề án "Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030".

Các tỉnh ven biển trồng mới hơn 11.600ha rừng

Các tỉnh ven biển trồng mới hơn 11.600ha rừng

VOV.VN - Ngày 8/12, tại tỉnh Cà Mau diễn ra Hội nghị sơ kết việc thực hiện Đề án "Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030".

