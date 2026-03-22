Hỗ trợ trồng rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Thái Nguyên

Nhân Ngày Quốc tế về rừng (21/3), tại thôn vùng cao Lũng Viền, xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên, Hạt Kiểm lâm số 03 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên) phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình hỗ trợ trồng rừng cho người dân hai xã Ngân Sơn và Nà Phặc. Đây là những địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, sinh kế phụ thuộc lớn vào sản xuất nông, lâm nghiệp.

Gần 55.000 cây giống cùng kinh phí, vật tư được trao tặng cho người dân

Thông qua chương trình, hơn 34 ha đất trống, đồi trọc của người dân tại 5 thôn gồm Lũng Viền, Tân Ý II, Bản Chang, Bản Liềng (xã Ngân Sơn) và Phiêng Sảng (xã Nà Phặc) được hỗ trợ trồng rừng, với tổng số trên 54.800 cây giống cùng hơn 5,5 tấn phân bón. Ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ 78 triệu đồng kinh phí chăm sóc cây.

Lực lượng kiểm lâm cùng các tình nguyện viên đến từ Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone trồng cây hỗ trợ người dân

Không chỉ trao tặng cây giống, các lực lượng tham gia còn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, hỗ trợ người dân từ khâu chuẩn bị hố đến vận chuyển cây, bảo đảm cây sinh trưởng tốt ngay từ giai đoạn đầu.

Khoảng 34ha đất trống được phủ xanh

Hoạt động góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, nâng cao nhận thức bảo vệ rừng, đồng thời mở ra hướng sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao, từng bước cải thiện đời sống, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.